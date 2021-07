Eduardo Yáñez agrede a reportero que le pregunta por su hijo

Fiel a su temperamental proceder, el actor mexicano Eduardo Yáñez golpeó de una certera cachetada a un reportero que le preguntó por su hijo Eduardo Yáñez Jr.

Tras su paso por la alfombra roja de la presentación del servicio Pantaya, Yáñez atacó a Francisco Fuentes, periodista de El gordo y la flaca, luego de que este insistiera sobre el conflicto que tiene con su hijo desde hace un par de meses.

Antes de la violenta reacción, el actor de telenovelas ya se había referido a su relación con la prensa.

Eduardo Yáñez es un actor mexicano de 57 años. (El Universal)

"La prensa para mi hace un trabajo que es muy diferente al que yo hago. El ha expandido a comentar más sobre la vida personal de los actores que sobre su vida de trabajo. Pero los actores tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar o qué es lo que queremos decir y lo que no".

La sensibilidad al tener que hablar de su hijo viene desde que Eduardo Yañez Jr escribió un tweet atacando a su progenitor: "Es gracioso cómo en las telenovelas mi padre hace siempre de héroe, pero en la vida real es completamente lo opuesto. Un drogadicto, racista y abusa de las mujeres", citó Univisión.

En un video posteado en el perfil de Instagram de El gordo y la flaca se puede ver el enfrentamiento; Fuentes pregunta por el hijo de Yáñez, a lo que él le sugiere que si tanto le interesa le mande dinero.

El comunicador insiste en que está haciendo su labor como "vínculo" (entre el actor y su audiencia). Yáñez le pide que no le falte "más al respeto", Fuentes responde que no lo está haciendo, segundos después Yáñez le da la cachetada.

Según el diario El Universal, luego de la agresión el reportero acudió con algunos policías para reportar el suceso y posteriormente se fue a recibir atención médica.

Disculpa. Un día después del polémico acontecimiento, el actor mexicano de 57 años, escribió una disculpa en la red social deTwitter por su proceder.

"Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta", aseveró el actor.

El Universal informó que el afectado tomaría acciones legales contra su agresor.

Historial. Esta no es la primera oportunidad en la que el protagonista de Fuego en la sangre se ve envuelto en actos de violencia.

"Siempre he tenido temperamento, desde muy chavo (pequeño). En la vida puedes crecer con temores, pero llega un momento en que te tienes que defender y el temor se convierte en un arma, un arma de ataque", manifestó en el 2011 a Televisa.

Según Univisión, una de las acusaciones más fuertes en su contra fue la realizada en el 2009 por su exesposa, Francesa Cruz, quien brindó fuertes declaraciones a medios mexicanos en aquel momento.

"Primero se ponía agresivo y después pasaba a golpearme. Me jalaba el pelo, me empujaba, me pegaba; fue terrible lo que viví. Definitivamente ninguna mujer merece vivir eso (...) Si no entró (a prisión) fue por lástima y porque se lo pedí a mi abogado, y en lugar de agradecerme eso, siguió tratándome mal. No lo metí a la cárcel porque tiene un hijo y una madre, por los años que viví con él y porque no soy así".

