Crystal Harris narra las escalofriantes experiencias que vivió en la mansión Playboy

Tras casi seis años de la muerte de Hugh Hefner, Crystal Harris, quien fuera su tercera y última esposa, ha revelado escalofriantes situaciones que vivió junto al polémico fundador de Playboy en su mansión, así como las cosas perversas que allí ocurrían.

Harris, quien desde que murió Hugh Hefner ha perdido seguidores en redes, sufrió al estar junto a un hombre que no amaba, mientras vivía en una mansión en la que abundaba el sexo y el poder.

Así se lee en el libro Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself (Di solo cosas buenas: Sobrevivir a Playboy y encontrarme a mí misma), que publicó a finales del 2023 y en el que se refiere a la misoginia que realmente vivió con el magnate en la mansión Playboy.

Hugh Hefner y Crystal Harris se casaron en el 2012. (AP)

De acuerdo a ABC.es, Crystal cuenta en su libro que en el dormitorio principal de la casa había un circuito de cámaras ocultas para poder grabar todo tipo de encuentro sexuales.

“Eran como pequeños agujeros espías”, dice.

Explicó que Hefner tenía en su poder cientos de horas de contenidos sexuales: “Cuando le pregunté por ellos, simplemente se encogió de hombros. ‘¿Para qué sirven?’, le pregunté. ‘Solía filmar muchos VHS’, dijo con orgullo. Hef tenía cientos de horas de cintas sexuales”.

En su libro, la exconejita de Playboy también habla de la existencia de un peculiar espejo en la recámara principal, el cual fue un protagonista cuando tuvo su primer encuentro con Hefner, ya que en vez de verla a ella, el empresario veía ese espejo.

“Había un gran espejo en el techo y mientras en la cama yo estaba encima de él, practicando sexo con Hugh por primera vez, ni una sola vez me miró a los ojos. Miraba arriba, observando lo que ocurría en el espejo”.

La mansión de Playboy era majestuosa, tenía 29 dormitorios, un zoológico privado y una casita para los huéspedes; sin embargo, cuando Crystal comenzó a vivir de forma permanente ahí, se percató que la propiedad estaba en realidad muy descuidada.

Crystal Harris lamenta haber formado parte de la mansión Playboy. (Matt Sayles)

“No la limpiaban tan bien, había moho y después de un tiempo se sentía descuidada y asquerosa. Había demasiadas fiestas: estaba todo desgastado”, recuerda.

El calvario, que en un inicio fue una falsa ilusión, comenzó para ella cuando asistió a la mansión a una fiesta de Halloween celebrada en 2008. Ahora lamenta ver sus fotos junto a Hefner, pues era realmente una niña.

“Lo único que puedo decir es que si vienes de una infancia feliz, perfecta y amorosa, lo normal es no acabar con alguien que te saque 60 años”, confesó.

Harris y Hefner se casaron en 2012 y permanecieron unidos hasta el 2017, cuando él murió después de sufrir una sepsis a los 91 años.

