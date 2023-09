Crystal Hefner: ‘Mi relación con Hugh Hefner fue más complicada de lo que imaginé’

En una serie de entrevistas, Crystal Hefner, la viuda del fallecido fundador de Playboy, Hugh Hefner, compartió varios aspectos de su vida y su relación con el icónico magnate en la Mansión Playboy.

Crystal, quien conoció a Hugh Hefner cuando tenía tan solo 21 años, y él tenía 81, en una fieta de Halloween, admitió que su relación avanzó más rápido de lo que jamás habría imaginado. “Fue muy, muy rápido. Creo que él tenía mucha experiencia en cambiar a las personas muy rápidamente”, confesó.

La pareja se casó en el 2012 cuando ella tenía 26 años. “Hoy es el día en el que me convertiré en la señora de Hugh Hefner. Me siento muy feliz y afortunada”, dijo Crystal el día de su boda.

La ahora viuda de Hefner en los últimos meses ofreció una serie de entrevistas en medios como The New York Post y Daily Mail, hablando de su vida con el fundador de Playboy y su libro Only Say Good Things.

La exconejita de Playboy habló sobre los inicios de su relación con Hefner, diciendo: “Los ‘te amo’ comenzaron bastante rápido. He aprendido mucho sobre el ‘amor bombardeo’ desde entonces”.

Crystal también compartió cómo, a lo largo de los años, se sintió atrapada en la dinámica de su relación con Hefner. “A medida que envejecía, se volvía más necesitado y dependiente de mí”, admitió.

Hefner y las chicas de la Mansión Playboy

En las entrevistas ella comentó sobre la relación de Hefner con otras mujeres jóvenes en la mansión. A pesar de la atmósfera ostentosa y las fiestas notorias, revela que la vida en la mansión distaba de ser idílica. La competencia entre las ‘novias’ de Hefner y las limitaciones impuestas a su libertad personal la llevaron a sentirse atrapada y en constante alerta.

Las decisiones sobre quién era la elegida y quién no como la ‘favorita’ de Hugh Hefner eran emocionalmente devastadoras para las mujeres en la mansión. (Rachel Murray/AFP)

La relación del magnate con las mujeres que compartían la Mansión Playboy fue un aspecto notable y complejo de su vida. Crystal destacó cómo era la dinámica; las decisiones sobre quién era elegida y quién no como la ‘favorita’ de Hefner eran emocionalmente devastadoras para las mujeres en la mansión. Esta competencia por la atención de Hefner a menudo creaba tensiones y rivalidades entre las chicas.

“Hefner amaba las películas antiguas donde las mujeres eran débiles y desamparadas, y no podían hacer nada sin un hombre”, explicó. Esto arroja luz sobre una dinámica que era profundamente arraigada en la cultura de la mansión.

Los últimos días de Hugh Hefner

Al final de su vida, Hugh Hefner experimentó una creciente dependencia, según las revelaciones de la exconejita. Su necesidad de apoyo y cuidado se volvió más evidente. Ella se sintió obligada a permanecer a su lado para brindarle ese apoyo emocional y físico. Esta dinámica fue uno de los capítulos menos conocido de Hefner, donde su figura icónica se vio afectada por la fragilidad de la edad y la necesidad de asistencia.

Holly Madison, Brigdet Marquadt y Kendra Wilkinson fueron tres de las novias más famosas de Hugh Hefner.

A pesar de las complejidades de su relación con Hefner, Crystal se mantuvo a su lado hasta el final de su vida. Estuvo presente cuando él falleció a los 91 años en 2017. “Hef había sido anciano durante tanto tiempo que parecía inmortal”, reflexionó.

Only Say Good Things

Crystal Hefner, publicará un libro titulado Only Say Good Things, que saldrá a la venta en enero del 2024. Según la autora, el libro revela detalles de su vida en la Mansión Playboy y su relación con Hugh Hefner, destacando los desafíos emocionales y las dinámicas únicas que enfrentó mientras estuvo como novia y esposa.

El título Only Say Good Things (Solo di cosas buenas) del libro de Crystal Hefner proviene de una conversación que tuvo con Hugh Hefner antes de su fallecimiento. Según comentó, Hefner le pidió que, una vez que él se fuera, solo dijera cosas positivas sobre él. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la forma en que ella abordó su relación con Hefner y su tiempo en la Mansión Playboy.