¿Cómo van las cosas con Britney Spears? Jamie Lynn habla de la relación con su hermana

La disputa entre los miembros de la familia Spears parece no tener fin. Sin embargo, en las últimas horas, Jamie Lynn, la hermana menor de Britney, realizó nuevas declaraciones donde insiste en que nunca le “arrebató” nada a la princesa del pop y que mantiene una comunicación normal con ella.

Jamie Lynn es la hermana menor de la cantante estadounidense Britney Spears.

Jamie Lynn, quien actualmente participa en el reality show británico I’m a Celebrity...Get Me Out Of Here, afirmó que la intérprete de Toxic es una buena persona y que algunas cosas no cambiaron.

“Es una buena hermana mayor, lo es. Y sí, la quiero”, expresó Jamie Lynn, de 32 años, durante el episodio del 25 de noviembre del reality. “Ella y yo nos peleamos, el mundo entero lo ve, pero aprendí a no hablar de estos temas públicamente. Igual, ¿saben qué?, las familias se pelean, solo que nosotros lo hacemos un poco mejor que el resto de las personas”, añadió.

Cuando Sam Thompson, su compañero de equipo, sugirió que todas las familias tienen sus particularidades, la exestrella de Nickelodeon aseguró: “Ella y yo tuvimos una historia de vida muy complicada. Tenemos circunstancias muy complicadas y ambas tuvimos que lidiar con ellas de diferentes maneras”.

“A veces nos desquitábamos la una con la otra cuando quizá no debíamos. Yo fui la única persona en su vida, y ella puede corroborarlo, que nunca le quité nada”, declaró. “Soy la única persona en su vida que siempre dijo: ‘Solo quiero ser tu hermana’”.

Jamie Lynn reflexionó sobre cómo fue crecer bajo la mirada pública, una experiencia que no todos comparten. “Tuvimos una vida muy rara y eso es algo que no se lo podemos explicar a mucha gente. Pero al final del camino sé que esa es mi familia, y los quiero”, afirmó.

La participante del reality, que se encuentra grabando en la selva australiana, también compartió detalles sobre su relación con sus sobrinos, Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17, fruto de la relación entre Britney y el animador estadounidense Kevin Federline.

“¿Te llevas bien de verdad con los hijos de Britney? ¿Sos como la tía copada? ¿Crees que te están viendo en este programa?”, preguntó Thompson durante la íntima conversación que sostuvieron. “Sí, son preciosos y son muy dulces. No podrían ser mejores chicos”, respondió la protagonista de Zoey 101, antes de regresar al tema de su hermana.

“Me imagino que debe estar preocupada por mí en este momento”, aseguró. “Creo que probablemente me esté controlando mucho y pensando: ‘¿Por qué hace eso?”, continuó y reveló que antes de viajar a Australia, discutió el asunto con su hermana. “Me preguntó: ‘¿De verdad vas a hacerlo?’. Y yo le dije: ‘Voy a ir a Australia a ver qué tal’”, recordó.

Estas declaraciones parecen calmar la confrontación entre ambas hermanas, después de que Britney se molestara por la publicación del libro autobiográfico de Jamie Lynn I Must Confess en 2022. En ese momento, la cantante expresó: “Jamie Lynn, te felicito, nena. Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de vos con un cuchillo ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo así”, desmintiendo una de las historias narradas por la actriz. “Felicitaciones por hacerle conocer a tu hermana mayor el concepto de ‘caer cada vez más bajo’, porque esta vez te lo ganaste, bebé”, añadió enojada.

“Sé que trabajaste duro por tu vida y lo que lograste es increíble. Pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo en el hecho de que nuestra familia nunca fue ni remotamente tan dura con vos como lo fue conmigo. Lo que papá me hizo es algo que ni siquiera le hacen a los criminales. Así que cuando vos te sentás y actuás completamente distante con lo que me ha sucedido, me resulta honestamente insano”, señaló Britney en aquel momento.

