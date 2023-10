Coco Roper comparte su experiencia con la ostomía: ‘Sean amables. No juzguemos a los demás por las apariencias’

Nicole Coco Roper Díaz compartió, una vez más, un mensaje de fuerza y resiliencia en sus redes sociales. En esta ocasión, enseñó imágenes y videos que muestran la piel quemada, las obstrucciones, las hospitalizaciones y el cuidado que le dedica a su cuerpo a diario.

En la publicación, la joven de 28 años también envió un fuerte testimonio a sus seguidores por el Mes de la Concientización sobre la Ostomía, el cual se conmemora durante octubre en Estados Unidos. Según el sitio MedlinePlus, una ostomía es una abertura artificial (estoma) creada quirúrgicamente con el fin de permitir el paso de orina y heces.

Al compartir su experiencia, el objetivo de Coco es generar mayor conocimiento y empatía acerca de estos procedimientos médicos.

Coco Roper enseña parte de su tratamiento médico desde que se sometió a una ileostomía

“Si hay algo que quiero compartir con ustedes hoy es que sean amables. No juzguemos a los demás por las apariencias. En lugar de ello, abracemos la empatía, la vulnerabilidad y el conocimiento. Nuestro mundo puede ser superficial, carente de comprensión y compasión. Así que no definamos a los demás según estándares que no elegiríamos para nosotros mismos. Que la bondad sea nuestro principio rector, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos”, dijo.

En setiembre del 2020, Coco tuvo que someterse a una cirugía de ileostomía para salvar su vida, luego de las secuelas que dejó la sobreirradiación en su cuerpo, producto de una lucha contra el cáncer cervical.

En su caso, la abertura está colocada en la parte superior del abdomen. Por ello es que ahora Coco siempre lleva consigo bolsitas en su cuerpo en las que se deposita su orina.

“En ese momento, el concepto de vivir con una bolsa de ostomía parecía inimaginable. Las preguntas inundaron mi mente: ¿Qué podría comer? ¿Cómo me vestiría? ¿Qué diría la gente? ¿Cómo se lo explicaría a mi hija? ¿Me mirarían raro? ¿Mi pareja todavía me encontraría atractiva? Tantos miedos y preguntas sin respuesta me consumieron”, comentó.

A raíz de las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido y su experiencia de vida con la ostomía, Nicole Coco Roper es un símbolo de fuerza y valentía.

⁣Además, Coco mencionó que se “escondió” detrás de ropa XXL durante casi un año, sintiéndose desconectada de su propio cuerpo. Sin embargo, también tenía presente que “algo tenía que cambiar”.

Fue así como, con muchísimo esfuerzo y trabajo personal, comenzó a entender que la ostomía había salvado su vida, por lo que merecía amor y aceptación.

En medio de su proceso de aceptación personal, también creó y se apoyó en una comunidad segura para ella y sus seguidores, llamada Coco Strong. Esta compañía permite interactuar con la motivadora en los Café con Coco, su libro y las suscripciones.

Roper se ha convertido en un símbolo de lucha y valentía, porque, a pesar de las dificultades médicas y personales que ha atravesado, siempre ofrece un mensaje de esperanza. Su mayor motivación es Dios y su hija Ellie, de 5 años, por quien lucha y sigue adelante.

A finales de setiembre, la joven también compartió un video en el cual reveló que su cuerpo se estaba debilitando. Si bien no precisó cuál era la razón, sí comentó que le hizo una promesa a Dios para dedicarle más tiempo en cada uno de sus días.

Un mes antes de esta publicación, en agosto, Coco se sometió a una operación en la que le cambiaron los tubos de nefrostomía (dos cables conectados a sus riñones que terminan en una bolsa en la que se deposita su orina). En junio de este año, también había pasado por la misma intervención de urgencia.

En abril, tuvo una de las operaciones más complejas en su batalla médica, la cual lamentablemente no resultó como se esperaba. En aquel momento, el plan era quitar los tubos de la espalda y construir un nuevo sistema, para hacer una vía por dentro para que la orina saliera por otra bolsa.