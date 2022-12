Christian Sandoval enumera todo lo que le ha dejado el Mundial Qatar 2022

El periodista y estadístico deportivo de Teletica, Christian Sandoval cierra el año con una serie de buenas experiencias por la cobertura de la Copa del Mundo 2022 desde Qatar, donde destaca compartir con colegas, por ejemplo, con la presentadora Natalia Monge, a quien le expresó su admiración en sus redes sociales.

“¿Qué me va dejando Qatar 2022? Es cierto que noches cortas, madrugadas largas, goles, ambiente y color que solo una Copa del Mundo sabe dar. Pero hay cosas más valiosas y una de ellas es conocer y compartir con un grupo maravilloso de seres humanos; y una de ellas es @natymonge a quien si la admiraba antes de este viaje, hoy la admiro mucho por esa energía tan linda que transforma”, escribió el periodista en su cuenta en Instagram.

Sandoval complementó ese mensaje con una fotografía junto a la también imitadora .

Al emotivo mensaje, Natalia Monge le respondió: “¡Ay Chris... qué belleza! Puedo decir lo mismo, ya ganamos demasiado con esta experiencia. ¡Tenés mi respeto y admiración!”.

Esta es la segunda vez que Sandoval visita Qatar en el contexto deportivo. La primera fue en junio, cuando la Selección Nacional de Costa Rica se enfrentó contra Nueva Zelanda para jugar el repechaje. En esta ocasión vivió un momento incómodo junto con otros colegas porque fueron detenidos por un oficial de seguridad del mercado donde estaban grabando, y los llevaron a una delegación policial. Aquí recordamos los detalles:

Christian Sandoval en Catar: periodista contó por qué lo detuvieron en un mercado

Ahora, en su segunda visita, Sandoval comparte en sus redes lo bien que se la están pasando en medio de todo el trajín de la cobertura.

Por ejemplo, el 3 de diciembre publicó una fotografía con Velibor “Bora” Milutinović, famoso director técnico serbio que dirigió a cinco países distintos en cinco mundiales diferentes.

También Sandoval subió un video corto a sus historias donde mostró su dominio del balón al hacer 18 “jupitas”.

Christian Sandoval y su pasión por el fútbol. Reto cumplido.

Atrás quedaron aquellos duros días Copiado!

En abril del 2021 Sandoval pasó por un momento delicado de salud debido a las complicaciones relacionadas a la covid-19. Tuvo que ser internado en el Hospital México, donde permaneció 16 días.

“Es la experiencia de sentir que algo llega a cambiarte la vida por completo, algo que entró a tu cuerpo y que jamás esperaste. Cambia las cosas básicas y sencillas como respirar, caminar, hacer un movimiento, ponerse de pie, comer o ir al baño”, comentó Sandoval en ese entonces una entrevisat con Viva.

Christian Sandoval superó la covid-19 y dice ‘esta vida no es nuestra’

“Es de lo más duro que me ha tocado ver. Mi experiencia fue en tres vías, la primera porque yo estaba adentro y vi a personas perder la vida. Lo segundo es el impacto doloroso de ver que alguien no pudo ganar la batalla, es una sensación que no puedo explicar. Pero lo que más me impactó fue ver de cerca el sentimiento de frustración y derrota de los miembros del hospital cuando pierden a una persona”, dijo el periodista durante esa conversación.

A pesar del “susto”, Sandoval logró una recuperación exitosa, tanto que ahora ve de lejos esa experiencia desde sus nuevas vivencias en Qatar.

Periodista Felipe Castro: ‘Preguntarle a Messi fue casi como preguntarle al gran Maradona’