Chef Sophia expone presiones sobre la lactancia y promueve empatia entre sus seguidoras

La querida chef Sophia Rodríguez continúa disfrutando al máximo de su pequeña Juliana y compartiendo cada momento importante en su nueva faceta como mamá. Recientemente, habló sobre la presión que sienten muchas madres con respecto a la lactancia exclusiva.

“Ayer les hablé sobre toda la presión que encontramos las mamás en el posparto por ofrecer sí o sí una lactancia exclusiva y muchas veces eso no es posible por algún factor ajeno a nuestro control”.

“Cuando debemos complementar se vuelve inevitable la culpa, como si estuviéramos dañando a nuestros hijos y como si nuestra salud emocional no fuese importante. Recibí demasiados mensajes de mujeres identificadas que me agradecieron hablar de esto, normalizarlo”, dijo Rodríguez.

Captura de las historias de la chef Sophia

La también presentadora del programa Qué buena tarde reflexionó sobre el daño emocional que pueden causar algunos comentarios en los que se presiona o juzga a las mujeres que, por diferentes razones, tienen dificultades para alimentar a sus bebés exclusivamente con leche materna.

“Realmente me hizo pensar sobre el daño que hacemos cuando presionamos y juzgamos una experiencia ajena. Todo extremo es peligroso y aunque tu intención sea buena, mejor pensémoslo bien antes de opinar y señalar”, enfatizó.

La mamá de Juliana compartió capturas de pantalla en las que se pueden apreciar las respuestas de algunas de sus seguidoras, que no solo le agradecen por abordar el tema, sino que también comparten sus propias experiencias.

“Totalmente de acuerdo, la gente es dura para criticar, eso me ocasionó depresión postparto en el primer embarazo y al final me frustré tanto que no pude dar lactancia”, le respondió una seguidora a la querida chef.

Captura de las historias de la chef Sophia

Uno de los testimonios retrató de manera precisa las dificultades que atraviesan las mujeres que, a pesar de sus esfuerzos, no pueden proporcionar leche materna a sus bebés.

“Al principio sufrí muchísimo porque mi sueño era darle full leche materna, usé todo tipo de cosas, me hidrate al máximo, estuve relajada, e hice todo por tener una producción fuerte, pero no era suficiente (...) Al principio me fue muy duro entender” dijo la usuaria.

Finalmente, la chef instó a su comunidad a ser más empática, y en caso de conocer a alguien que no logre su objetivo de tener una alta producción de leche, lo mejor es apoyarla sin ejercer presiones ni señalamientos.

“Este tema es el origen de depresión postparto en millones de casos. Ojalá podamos contribuir a normalizarlo para evitarla”, finalizó Rodríguez.

Captura de las historias de la chef Sophia

Rodríguez tuvo a su hermosa bebé Juliana el pasado 1 de agosto. Desde que Sophia compartió la noticia del embarazo con su comunidad, las felicitaciones, muestras de cariño y bonitos deseos no paran.

La chef suele compartir su vida cotidiana con su audiencia, durante su primer mes como mamá enseña sus retos en su nueva faceta, fotos tiernas de la pequeña Juli e interactúa con sus seguidoras sobre algunas situaciones que pueden estar viviendo de forma simultánea.