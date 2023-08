Chef Sophia cumple un sueño: ¡ya nació su hija Juliana!

La chef y presentadora de Qué Buena Tarde Sophia Rodríguez ya dio a luz a su hija. La pequeña Juliana Zoch Rodríguez nació este 1.° de agosto en horas de la mañana, según contó en Instagram la comunicadora Natalia Rodríguez, hermana de Sophia y directora ejecutiva de Teatro Espressivo.

“¡Juliana ya nació! Ella y Sophie están bien gracias a Dios. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes”, escribió Natalia en Instagram.

LEA MÁS: Kathryn Arbenz se muestra embarazada y feliz: ‘Hoy disfruto nuevamente este milagro’

La chef Sophia Rodríguez contó de su embarazo desde el 28 de noviembre del año pasado. Ella está casada con Ricardo Zoch. Foto: Captura de pantalla

Este fue el mensaje con el que Natalia Rodríguez dio a conocer el nacimiento de su sobrina Juliana, hija de la chef Sophia. Foto: Captura de pantalla

Juliana es la primera hija de la chef Sophia y su esposo Ricardo Zoch. Ella nació mediante una cesárea, tal como lo había adelantado en una publicación.

Previamente, la chef Sophia compartió detalles sobre la espera de su pequeña hija. Por ejemplo, en las últimas semanas, compartió imágenes de la habitación que preparó para Juliana. En el cuarto reinan los colores del arcoíris.

La pareja preparó juguetes, peluches, mensajes y oraciones pegados en la pared, y una silla mecedora en la que Sophia y su esposo Ricardo puedan dormir a la bebé.

Sophia comentó en una publicación de Instagram que preparó “el cuarto que siempre soñó” para su bebé.

LEA MÁS: Michelle Naranjo: ‘Siempre tuve claro que no iba a romantizar el embarazo’

También, esta misma semana, Sophia respondió a varias preguntas de sus seguidores en Instagram, entre ellas, la razón que hizo que ella y sus médicos optaran por una cesárea debido a una condición.

“Soy operada de un tumor cerebral que me quitaron en 2016 y producto de ese tumor tengo una condición que es dolor de cabeza, que me puede dar hasta 40 veces al día, de manera súbita, en el lado izquierdo de la cabeza. Es eléctrico, horrible”, dijo.

La chef Sophia Rodríguez mantuvo a sus seguidores en Instagram al tanto de su embarazo.

Rodríguez continuó: “El punto es que he intentado montones de tratamientos, he ido a diferentes médicos y hemos hecho diversos abordajes, pero con el embarazo empeoró. Conforme la bebé fue creciendo, cada vez son peores (los dolores), producto de ese dolor, la decisión del cuerpo médico es que no puedo pujar. Sería muy riesgoso y un poco traumático para el parto. La decisión para el parto es cuidarnos a la bebé y a mí con una cesárea para que todo sea más controlado”.

Tal y como dijo a La Nación en una entrevista anterior, hay dificultades durante el embarazo de las que no siempre se hablan.

“Honestamente es un proceso muy bonito, pero sí tiene algunas cosas que no te dicen. La consecuencia del embarazo (el nacimiento), lo que se va a vivir, trae demasiada alegría y permite equilibrar la parte difícil”, dijo la presentadora de Qué buena tarde de Teletica.