Kathryn Arbenz se muestra embarazada y feliz: ‘Hoy disfruto nuevamente este milagro’

En estas últimas semanas, la expresentadora de televisión y modelo Kathryn Arbenz ha compartido en la felicidad que le provoca volver a ser madre.

Recordada por su paso en programas de Teletica y Repretel, Arbenz ha dado de qué hablar nuevamente a causa de su embarazo.

LEA MÁS: Charlyn López sobre Ginnés Rodríguez: ‘La vida me dio una gran amiga’

Katheryn Arbenz aprovechó el fin de semana para pasear en Guanacaste y compartir algunas postales con sus más de 7 mil seguidores. Foto: Instagram

“Mil emociones en una sola imagen. ¡Bendito Dios, creador de vida!”, escribió la tarde del 30 de julio, después de compartir una serie de fotografías en Playa Avellanas, en Guanacaste.

Arbenz, de 42 años, ya tiene un hijo de 9 años, cuyo padre es el empresario y entrenador de jiu-jitsu, Mauro Silva de Oliveira.

Katheryn Arbenz fue una de las figuras más mediáticas a comienzos de la década pasada. Actualmente mantiene un perfil bajo en la escena de la farándula tica. Foto: Instagram

De hecho, en otra publicación realizada este fin de semana, la expresentadora habló sobre los sentimientos que le provocó ser madre por primera vez y cómo ahora revive muchas de esas emociones.

“Hace 9 años experimenté por primera vez el milagro de vida con la llegada de nuestro primer hijo. Hoy disfruto nuevamente este milagro, porque Dios nos bendijo en nuestro hogar con un ángel más”, escribió.

“La gratitud de mi esposo y mía hacia Dios es infinita y le pedimos que nos dé la sabiduría y la fuerza para guiarlos a ambos hacia Él. Porque no hay nada imposible para Dios”, agregó en esa misma publicación de Instagram.

Arbenz saltó a la fama en el ya lejano 2009, cuando fue seleccionada para ser parte del panel de presentadores de Intrusos de la Farándula, extinto programa de Canal Once que tuvo gran suceso en el prime time tico. A partir de allí, Arbenz se convirtió en uno de los rostros más importantes de Repretel.

Posteriormente, fue elegida para cubrir el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y, unos cuantos meses después, anunció su retiro del canal de la Uruca para enlistarse en las filas de DestinosTV, programa que se transmitía los fines de semana por Canal 7.

En una entrevista para La Nación, en el año 2010, Arbenz había comentado que, después de la experiencia en Sudáfrica, tenía interés en convertirse en empresaria de moda. Incluso, había manifestado cierto descontento por el ambiente farandulero tico.

LEA MÁS: Kathryn Arbenz: Cómo ser una chica de calendarioy no morir en el intento

“El medio es vacío, superficial, materialista, y esa es una realidad que todo el mundo sabe. Lo conozco tanto y he visto tantas cosas que quiero correr para el lado opuesto: yo estoy en él, pero no soy de él. A mis amigos los cuento con una mano y no son del medio de farándula”, expresó en esa ocasión.

Con el paso de los años, Arbenz fue disminuyendo sus apariciones públicas y, actualmente, desde su cuenta de Instagram, es promotora de la Academia MSBJJ de Jiu-Jitsu Brasileño.