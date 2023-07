Charlyn López sobre Ginnés Rodríguez: ‘La vida me dio una gran amiga’

La televisión tiene la particularidad de cosechar no solo buenos equipos de trabajo, sino también compinches para siempre. Que lo digan Charlyn López y Ginnés Rodríguez, ambas presentadoras de Repretel, quienes con el paso del tiempo han mostrado una fuerte amistad entre ambas.

De hecho, el fin de semana pasado, con el motivo del cierre de vacaciones escolares, Ginnés visitó un parque acuático en Orotina con sus hijos. En las fotografías del paseo se vio que su familia tuvo una gran compañía durante la travesía: nada menos que su compañera Charlyn López.

LEA MÁS: Charlyn López, integrante de ‘Toros del 6’: ‘Quería que el canal me tomara en cuenta para otros proyectos’

Ginnés Rodríguez y Charlyn López, presentadoras de 'Informe 11: Las Historias', disfrutaron juntas en Orotina. Foto: Instagram

De hecho, la propia Charlyn compartió una postal donde amabas se ven abrazadas en medio del parque acuático. La fotografía la acompañó con un mensaje: ‘La vida no solo me dio una gran compañera de trabajo, también me dio una gran amiga’, escribió López, junto a un corazón.

Por su parte, Ginnés escribió que a su familia le hacía mucha falta una recarga de energía. Ella compartió un video donde se le ve gritando en un tobogán de agua junto a sus hijos. ‘Creo que ese grito fue más de desahogo que de susto. Dios es bueno y nos sigue sosteniendo. Pero ir a Orotina sin Charlyn López era como no ir. Gracias Char, por apuntarte con toda la familia. La pasamos lindo’, publicó la comunicadora.

Charlyn López presentara 'Informe 11' mientras Ginnés Rodríguez atiende su incapacidad. Foto: Repretel para LN

Actualmente, Ginnés y Charlyn comparten pantalla en Informe 11: Las Historias. De hecho, en el programa emitido la noche del 17 de julio, se notó la amistad que conservan entre ellas. ‘Muy feliz de estar de vuelta junto a vos en este comienzo de semana. Muy felices de estar acá presentando juntas’, dijo Ginnés al comienzo del programa.

Desde el pasado lunes 15 de mayo, Charlyn López se encarga de presentar Informe 11: Las historias junto a Ginnés Rodríguez, ya que Lussania Víquez -la conductora habitual-, atiende una licencia de maternidad.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez: ‘No solo perdí al amor de mi vida, sino que también perdí un proyecto de vida’

A Ginnés Rodríguez y Charlin López las unió su aventura televisiva en las cámaras de Repretel. Foto: Instagram

Charlyn López es conocida por ser el rostro del microsegmento Adela, además de haber participado en programas como Giros de la Fama y en las habituales transmisiones de toros de Repretel. Además, en una ocasión anterior ya había sido presentadora temporal de Informe 11: Las historias.

Frederick Fallas, productor del espacio, se había referido previamente a López en una conversación con Viva. “Escogimos a Charlyn porque tiene carisma y es talentosa. Es conocida de la casa y tiene varias producciones de estar trabajando con nosotros. La conocemos como una muchacha responsable, buena y con imagen fresca. Hace una gran labor. Tiene buena dicción, buen verbo y genera empatía con la gente”, expresó Fallas.