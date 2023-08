¡Época de bebés! La farándula tica se está llenando de nuevos padres y madres

En estos últimos meses, no han escaseado los nombres de famosos costarricenses que cumplen (o están próximos a realizar) el sueño de convertirse en madres y padres.

Ante este “boom” de bebés que ha ocurrido en este calendario, conviene repasar algunos de los pequeños que han hecho crecer las familias de varias personalidades de la farándula tica.

Lussania Víquez

El 29 de julio, la querida presentadora de Informe 11: Las historias anunció la llegada de Antonella y Alessandro Sáenz Víquez, sus mellizos.

De hecho, la tarde del 4 de agosto, la presentadora de Repretel compartió una serie de fotografías en la que aparecen ella, su esposo Jorge Sáenz y los bebés.

Lussania Víquez actualizó a sus seguidores en redes sociales sobre su estado. Ella aseguró sentirse recuperada a los pocos días del parto. Foto: Instagram

Jorge Sáenz se mostró como un papá muy feliz en estas fotos que se tomaron en la sala de parto. Foto: Sissi Escalante Birth Photo.

“Qué bien se siente llorar, pero llorar de felicidad. El sábado 29 de julio no paré de hacerlo, pero por alegría, gratitud, gozo y plenitud. Nacieron los amores de mi vida: Antonella y Alessandro, que por cierto no se ven nada colochudos”, escribió Lussania, quien siempre llamó a sus bebés “los colochudos”, creyendo que nacerían rizados como ella.

Lussania Víquez mostró la llegada de sus mellizos

Chef Sophia Rodríguez

La chef Sophia, conocida por presentar Qué Buena Tarde, presentó en redes a su pequeña Juliana Zoch Rodríguez, quien nació a comienzos de agosto en horas de la mañana.

“El 1.° de agosto de 2023 es el día más feliz de mi vida”, publicó con profunda emoción en su cuenta de Instagram, donde se les puede apreciar a ella, a su esposo y a la recién nacida Juliana.

Sophia Rodríguez, más allá de su faceta como chef, es conocida por presentar el programa de Teletica 'Qué Buena Tarde'. (instagram)

Sophia Rodríguez había asegurado que estaba muy ansiosa por conocer a su bebé y que quería que los días volaran para llegar al esperado encuentro. (Instagram)

Juliana es la primera hija de la chef Sophia y su esposo Ricardo Zoch. Ella nació mediante una cesárea, tal como lo había adelantado en una publicación.

“Honestamente es un proceso muy bonito, pero sí tiene algunas cosas que no te dicen. La consecuencia del embarazo (el nacimiento), lo que se va a vivir, trae demasiada alegría y permite equilibrar la parte difícil”, dijo la presentadora, previamente, al nacimiento de su pequeño.

Pedro Capmany

El 21 de julio, el músico Pedro Capmany contó en redes sociales que espera a su primogénito.

“Me siento sumamente feliz, emocionado, agradecido. De verdad que todo esto me ha puesto en contacto con muchos recuerdos que tuve con mi papá y también con momentos que no tuve”, cuenta en conversación con Viva refiriéndose a su padre, el recordado roquero José Capmany, líder de la banda Café con Leche y quien falleció en el 2001.

Anniel Céspedes y Pedro Capmany tendrán a su bebé en unos meses. Aquí aparecen junto a su mascota Oreo. Foto:Instagram

El artista, de 35 años, también reveló que, junto a la periodista Anniel Céspedes, espera a un niño. “Aún no tiene nombre, pero ya sabemos que es hombre. Me hace muy feliz poder, de alguna forma, perpetuar el camino de este apellido y me siento tan emocionado de este regalo que me dio mi novia: es el regalo más lindo que me han dado en mi vida. Es una bendición”, contó.

Kathryn Arbenz

La expresentadora de televisión y modelo Kathryn Arbenz contó en Instagram que volverá a ser madre.

Recordada por su paso en programas de Teletica y Repretel, Arbenz ha dado de qué hablar nuevamente a causa de su embarazo.

“Mil emociones en una sola imagen. ¡Bendito Dios, creador de vida!”, escribió la tarde del 30 de julio, después de compartir una serie de fotografías en Playa Avellanas, en Guanacaste.

A comienzos de la década pasada, Katheryn Arbenz fue una de las figuras más mediáticas. Fue popularizada por el programa 'Intrusos de la Farándula'. Foto: Instagram

Arbenz, de 42 años, ya tiene un hijo de 9 años, cuyo padre es el empresario y entrenador de jiu-jitsu, Mauro Silva de Oliveira.

“La gratitud de mi esposo y mía hacia Dios es infinita y le pedimos que nos dé la sabiduría y la fuerza para guiarlos a ambos hacia Él. Porque no hay nada imposible para Dios”, agregó en otra publicación de Instagram.

Nicole Carboni

Nicole Carboni está a pocas semanas de dar a luz a su tercer hijo. Foto: Instagram

La modelo y empresaria Nicole Carboni anunció en marzo que está embarazada por tercera ocasión.

“Contenta de que pronto llegarás a nuestras vidas. La madre naturaleza es maravillosa”, escribió Carboni en su Instagram a comienzos de julio.

Nicole, quien está casada con el entrenador mexicano Raúl López, es madre de un niño de 6 años llamado Odín Zeus. Su segunda hija, llamada Freya, tiene 2 años.

Michelle Naranjo

Michelle Naranjo lleva nueve meses de gestación, por lo que su pequeño Fernando vendrá en cualquier momento. Foto: Instagram

A sus 25 años, Michelle Naranjo dice que cumplirá un sueño de toda la vida: ser mamá. Ella espera a su primer hijo, que se llamará Fernando, junto a su prometido Gustavo Ortega.

“Los primeros meses sentí todos los achaques del mundo, sentí todos los vómitos del mundo. Yo me suponía que la gestación era difícil, por todo lo que uno escucha, pero obvio una nunca se imagina lo que es hasta que lo vive”, cuenta.

Michelle Naranjo revela detalles personales de su embarazo

“Eso sí”, aclara, “yo todo esto lo asumo con una gran felicidad porque mi sueño de vida se está cumpliendo. Siempre quise ser mamá y ahora lograrlo es algo que no te puedo explicar. Uno pasa por muchos cambios, físicos y emocionales, pero el hecho de agrandar la familia es una emoción que hace que uno lo asuma de una manera muy brillante, con mucha luz”, dice la comunicadora, quien está a pocas semanas de dar a luz a su primogénito.

Andrea Fernández

La conocida comunicadora, de la emisora Los 40, compartió su felicidad con los más de 110 mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, en junio anterior.

“Gracias por elegirnos como tu familia mi Felipe”, escribió Fernández. “Qué días tan lindos con vos, cuántas sonrisas y cuántos ojitos lindos nos regalas...”, agregó en la publicación.

Andrea Fernández no cabe de la felicidad de tener a su hijo. Asegura que su vida ha cambiado por completo en este último mes. Foto: Instagram

Algunos meses antes de dar a luz, Fernández reflexionó con Viva sobre cómo su cuenta de Instagram ha cambiado en los últimos meses a causa del embarazo.

“Ha sido increíble porque, por un lado, muchos me han reclamado el cambio en mi Instagram, pero ¡es que mi vida es otra!”, dijo en febrero pasado, refiriéndose a que algunos seguidores le reclamaron porque su contenido la mayoría del tiempo pasó a convertirse, lógicamente, sobre maternidad.

Locutora Andrea Fernández habla sobre su maternidad

Tras sufrir una pérdida el año anterior, Andrea celebra su maternidad y no duda en compartir toda su felicidad. “Me siento plena. Ha sido un proceso gigantesco, de dolores, mareos y muchas cosas, pero no cambiaría nada. (Ser madre) es lo que siempre quise, lo que siempre soñé”, expresó a Viva.