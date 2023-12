Carolina Zeledón, la ‘Mosca’, revivió uno de sus mejores recuerdos ante 5.000 personas

La tarde de este sábado 9 de diciembre fue muy significativa para Carolina Zeledón, una de las figuras más recordadas del desaparecido programa de Repretel, A Todo dar. La mujer, aún conocida por ser la encargada del baile de la mosca, fue una de las invitadas especiales del evento musical Back to the 90′s, que se realizó en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela.

Durante la actividad se presentaron cantantes que trajeron al presente lo mejor de la época de los años 90, como Latin Fresh, Tapón Jimmy Bad Boy, Joysi Love, Comando Tiburón, Los Rabanes y mucho más. El Tigre Tony, animador del evento, aprovechó el espacio entre presentaciones para rememorar aquella década y traer al presente esos recuerdos más significativos. Aquí Carolina Zeledón tuvo protagonismo.

Carolina Zeledón revivió el Baile de la mosca durante el evento musical Back to the 90's. La bailarina Andreina Méndez la acompañó durante su presentación. (Jorge Navarro para La Nación)

LEA MÁS: Las exchicas ‘A todo dar’ como mamás: conozca a sus hijos y cómo cambiaron sus vidas

Luego de estar repasando las pegajosas canciones de A todo dar que varias generaciones recuerdan, sorpresivamente, el Tigre Tony presentó a Carolina Zeledón, quien llegó acompañada de la bailarina Andreina Méndez, para juntas hacer el baile de la mosca.

Méndez asistió usando el traje original de la mosca y que Carolina contó que conserva desde hace 24 años.

Las 5.000 personas presentes en el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva, donde se realizó el evento, no contuvieron la emoción y lo expresaron a través de gritos y aplausos. Después de saludar al público, con micrófono en mano, y de recordar una de sus épocas más significativas, Zeledón hizo lo que todos esperaban: el baile.

El público se emocionó y de inmediato empezaron a seguir la famosa coreografía junto a la hoy abogada.

La popularidad del baile de la mosca, llevó a Carolina, hoy de 40 años, a participar en programas internacionales como el Show de Cristina.

Zeledón le contó a La Nación, este 10 de diciembre, lo bien que se sintió tras esta experiencia.

“Realmente fue muy emotivo y emocionante, como siempre muy agradecida con mi gente linda de Costa Rica, por el gran cariño que me han demostrado a lo largo de tantos años; y por seguir bailando la mosca. De verdad que no tengo palabras, agradezco infinitamente a mi familia por apoyarme siempre y a One Costa Rica (productora del evento) por haberme invitado a este maravilloso homenaje a los años 90″, dijo Zeledón.

Carolina Zeledón contó que conserva el traje original de la mosca desde hace 24 años. Su baile fue una de las sensaciones televisivas de finales de los años 90 en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nación)

Una máquina del tiempo

Otro de los eventos más sobresalientes de la jornada, fue cuando Neto Rangel se presentó junto a un grupo de bailarinas para hacer las coreografías de Axé Bahía, aquellas que tanto se popularizaron en A todo dar.

Las personas que llegaron a disfrutar junto a sus cantantes favoritos y a recordar su juventud, también se entretuvieron y bailaron mucho en los lapsos en los que no había show musical.