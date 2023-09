Carlos Villagrán ‘Kiko’ celebra la victoria de su hija contra el cáncer de mama

Carlos Villagrán, conocido como “Kiko”, celebró junto a su hija Vanesa una noticia alentadora: la victoria sobre el cáncer de mama que afectaba a la joven. Vanesa, la hija menor del recordado actor que se hizo famoso por su papel en “El Chavo del Ocho”, compartió con sus seguidores sus emociones después de atravesar momentos de crisis, miedo y depresión.

LEA MÁS: Chavo del 8: hija de ‘Quico’ relata traumático momento al padecer cáncer de mama

En julio, a sus 37 años, Vanesa anunció que estaba luchando contra el cáncer, una noticia impactante tanto para ella como para su familia, ya que descubrieron la enfermedad de manera inesperada durante un chequeo médico.

Ella compartió su experiencia: “El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no podía creerlo. Tras dos cirugías, todavía no lo asimilaba. Fue un shock para mí y mi familia. Vi a seis oncólogos, pasé mucho tiempo en el hospital, investigando, realizando todo tipo de estudios y escuchando consejos y opiniones. Me sentí completamente perdida. Una vez más, me enfrentaba a una dura prueba de la vida y tenía que aceptarla”.

Vanesa, la hija menor de 'Kiko' celebra junto a su padre y su madre el final de sus quimioterapias. (Instagram: @vaviriva)

A pesar de la pérdida de su cabello y el uso de pelucas, proceso que compartió en sus redes sociales, Vanesa recibió el apoyo constante de su hija y sus padres. Ella también es la mánager de su padre, además de trabajar como modelo y empresaria. Recientemente, causó controversia al abrir una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, una decisión que no fue bien recibida por su padre, quien expresó su desacuerdo pero dijo que era decisión de su hija.

Vanessa venció el cáncer Copiado!

Con un pastel, abrazos y haciendo sonar la campana de la victoria, Vanesa Villagrán celebró el final de sus sesiones de quimioterapia, compartiendo fotografías en las que aparece arropada por sus padres.

“Esta batalla la he ganado yo. Después de tantas lágrimas, sustos y momentos de depresión, llega el momento de sonreír, valorar las cosas importantes, amar a quienes permanecieron a nuestro lado y despedirnos de quienes no lo hicieron. Me he convertido en una mujer más fuerte. Mi familia, @carlos_kiko1 @gacholina, mi hija y mi hermano”, escribió.

Vanesa agradeció a sus padres, reconociendo su fortaleza y apoyo incondicional durante esta difícil etapa. “Hoy celebro la vida junto a mi familia, cerramos un capítulo difícil pero lleno de aprendizaje. Siempre enfrenté cada desafío con actitud positiva y una sonrisa, incluso después de las lágrimas. Gracias, gracias, gracias”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.