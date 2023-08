Chavo del 8: hija de ‘Quico’ relata traumático momento al padecer cáncer de mama

Vanessa Villagrán, hija del actor Carlos Villagrán, recordado en toda Latinoamérica por su papel de Quico en el popular programa de televisión mexicano El Chavo del 8, reveló a través de su cuenta de Instagram que está afrontando una lucha contra el cáncer.

La hija de Quico compartió con sus seguidores que su diagnóstico de cáncer de seno ya le comenzó a afectar profundamente su calidad de vida.

”Hola, finalmente sucedió. Hoy me metí a bañar y ya no eran mechones, ya era algo... hagan de cuenta, huecos de cabello. Le pedí a mi hija que me lo cortara, pero el cabello no dejaba de caerse”, contó la influencer en un video publicado este 19 de agosto.

Villagrán comentó que ofrecerá varios detalles sobre su proceso y estará actualizando sus redes sociales con los desafíos venideros por la enfermedad.

“Entonces ya me resigné, ya quedó, traigo una peluca con una gorrita para no sentir el cambio tan horrible. Y hoy no lloré, es parte de todo este proceso. Iba a pasar, pero no estaba yo mentalizada de que sucediera así. No sé, a veces uno piensa ‘ay, no, voy muy bien y no va a pasar’, pero sí, sí pasa”, dijo.

Además, aseguró que la caída del cabello se dio a pesar de que se alimenta bien y tiene muchos cuidados. Incluso, sostuvo que su peluca nueva es “muy bonita”.

Por último, compartió imágenes de la gran cantidad de cabello que se le cayó.

Vanessa prometió a sus seguidores que compartirá más detalles sobre su proceso con el cáncer, la dieta que debe seguir y las quimioterapias a las que deberá someterse.

La hija del conocido actor también compartió un mensaje en el que expresó que había pasado varias semanas sin ver a su padre y manifestó la felicidad que experimentó al reencontrarse con él.

”Este video lo grabé en la mañana. Después de ver a mi papito bonito me regresó mi felicidad, pues tres meses sin verlo es mucho y más en esta etapa, aunque me hablaba por teléfono no es igual a sentir sus abrazos y cariño, mi cara, mi actitud cambian, para mí es una vitamina y me da fuerza y eso lo trasmito y lo pueden ver en el video anterior”, compartió.

