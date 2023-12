Billie Eilish se pronunció contra la revista que destacó sus preferencias sexuales: ‘Déjenme en paz’

La artista estadounidense Billie Eilish manifestó su desagrado hacia la revista Variety por destacar sus inclinaciones sentimentales después de una entrevista realizada en noviembre.

A través de sus plataformas sociales, la intérprete de What Was I Made For? manifestó su desacuerdo con la cobertura de la revista, donde resaltaron sus comentarios sobre la admiración, atracción y la sensación de intimidación experimentada hacia las mujeres.

“Nunca sentí realmente que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las quiero mucho; me encantan como personas. Me atraen de verdad. Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me siento intimidada por ellas, por su belleza y su presencia”, expresó Billie.

En su documental lanzado en 2021, El mundo está un poco borroso de Apple TV, se relata el rápido ascenso a la fama de la joven cantautora, incluyendo detalles sobre su relación con el actor Brandon Quintin Adams, a quien se refiere como “Q”.

En una alfombra roja de un evento organizado por Variety el 2 de diciembre, Billie abordó la publicación, minimizando su importancia y desmintiendo que sus palabras representen una “salida del clóset”, ya que sostiene no creer en dicho concepto.

“No lo dije antes, pero en cierto modo pensé... ‘¿No era obvio?’ No me di cuenta de que la gente no lo sabía, porque simplemente no creo en el acto de ‘salir del closet’”, afirmó, añadiendo: “Me pregunto por qué no podemos simplemente existir sin andar aclarando cosas. Llevo mucho tiempo haciendo música y nunca hablé del tema. Ups”.

Billie Eilish reiteró su disgusto sobre el tema a través de una publicación en su cuenta de Instagram, solicitando ser dejada en paz. Acompañó su petición con una serie de fotografías, incluyendo una donde aparece sentada en un retrete mostrando su ropa interior y un peculiar cinturón con dos mujeres enfrentadas.

“Gracias, Variety, por mi premio y por exponerme en una alfombra roja a las 11 a. m. en lugar de hablar de cualquier otra cosa. ¿Qué importa? Me gustan los niños y las chicas. Déjenme en paz, por favor, porque, literalmente, a nadie le importa ‘cómo fui hecha’”, afirmó la cantante.

