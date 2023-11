Billie Eilish reveló por qué ocultó su figura al principio de su carrera profesional

La reconocida artista estadounidense Billie Eilish compartió en una reciente entrevista con Variety las motivaciones detrás de su elección de ocultar su figura al comienzo de su carrera musical.

Al inicio Billie fue conocida como una joven que usaba ropa holgada, sin embargo, señaló a la revista que “No estaba tratando de que la gente no me sexualizara”.

“Pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte y seguro como para demostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría sentido completamente devastado si la gente hubiera dicho algo”, afirmó la artista de 21 años.

Asimismo, Eilish compartió que siempre tuvo conexiones significativas con mujeres y experimenta atracción hacia ellas, pero aún enfrenta desafíos en su percepción personal. “Nunca me sentí deseable. Nunca me sentí femenina”.

La ganadora de siete premios Grammy continuó detallando cómo la reacción del público influyó en sus decisiones respecto a su vestimenta, especialmente dado que atravesó la pubertad a una edad temprana.

“Tengo senos grandes desde que tenía nueve años, y así es como soy. Así es cómo me veo”, admitió Billie Eilish en la edición de Power of Woman de la revista.

La intérprete de What Was I Made For? reflexionó sobre las distintas reacciones que genera el cuerpo de las mujeres en comparación con el de los hombres: “Nadie dice nada sobre los cuerpos de ellos”.

“Si eres musculoso, genial. Si no lo eres, genial. Si eres delgado, genial. Si tienes cuerpo de padre, genial. Si eres regordete, ¡me encanta! Todo el mundo está contento con él. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son simpáticas”, expresó Eilish. “¡No les importa porque vemos a las personas por lo que son!”