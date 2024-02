Anya Taylor-Joy, actriz de ‘Gambito de dama’, criticada en redes por usar un corsé muy ajustado

La última aparición de Anya Taylor-Joy en la alfombra roja de la película Dune 2 causó controversia. La actriz, reconocida por su papel en la miniserie de Netflix Gambito de dama, fue acusada en redes sociales de “normalizar la desnutrición” y “promover los trastornos alimenticios”, luego de mostrar su figura en un corsé ajustado al cuerpo.

Anya Taylor-Joy

Anya, de 27 años, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram mostrando el corsé que llevaba debajo del vestido que lució en el evento, resaltando cómo esta prenda realzaba su cintura. En la imagen en blanco y negro, la actriz posa sin corpiño y al desnudo.

La publicación generó controversia entre los fans, quienes expresaron sus preocupaciones en las redes sociales. Uno de los comentarios destacó: “No podemos normalizar la desnutrición. ¿Te das cuenta de que los corsés son perjudiciales para la salud de la mujer y no deberían promoverse?”, escribió un usuario. “Anya, te quiero, pero esto parece tan raro. ¿Tus costillas están bien? ¿Puedes respirar? En serio me lo pregunto”, añadió otro. “Difícil. Esperaba algo mejor de ti, la verdad. La delgadez no es chic”, fue otro de los tantos comentarios.

A pesar de que muchas personas demostraron indignación, también hubo aquellos que salieron a defender a Taylor-Joy.

El vestido en cuestión era un diseño exclusivo de Maison Margiela, dorado, largo y ceñido al cuerpo, sobre el cual llevaba una estructura de tul negro estilo miriñaque que le daba volumen al conjunto. Completó su look con su larga cabellera dorada y ondulada.

En la premier del evento en Nueva York, Estados Unidos, Anya posó con sus compañeros de elenco, así como con el director del filme, Denis Villeneuve. Entre los asistentes destacaron Souheila Yacoub, Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh y Léa Seydoux.

La actriz de la miniserie 'Gambito de dama', Anya Taylor-Joy, compartió la fotografía en blanco y negro en su perfil de Instagram.

