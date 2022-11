‘The Menu’: Anya Taylor-Joy tendrá frenética cena en filme que lo dejará al borde del asiento

The Menu (2022) pretende, en primer lugar, ser una sátira sobre el mundo de la alta gastronomía, pero de paso quiere cocinar (chiste intencionado) una crítica sobre las clases sociales y cómo la comida habla sobre nosotros más de lo que queremos.

“Verdaderamente fue complejo”, asegura su director Mark Mylod, quien conversó con Viva en una mesa redonda con periodistas de la región. El motivo de la charla fue que 17 de noviembre se estrena en salas mundiales este largometraje que, catapultado con las actuaciones de Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy y Nicholas Hault, quiere hacer que nunca veamos un restaurante de la forma en que siempre lo hemos mirado.

Ralph Fiennes es amo y señor de la película 'The Menu', donde demuestra todos sus dotes actorales. Foto: Century Studios (Photo Credit: Eric Zachanowich/Eric Zachanowich)

Un trepidante restaurante Copiado!

The Menu es la crónica de una sola noche, en la que la joven pareja de Tyler y Margot (Hault y Taylor-Joy, respectivamente) toma un barco para ser llevada a una mega exclusiva isla donde se encuentra un restaurante gourmet.

Allí los espera una tropa de cocineros que viven en una suerte de fraternidad: duermen juntos, trabajan juntos, comen juntos... Hacen todo juntos. Se trata de un ejército de personas que, como si fueran una secta, hacen lo que sea que les pida el chef ejecutivo de lugar, quien es visto por ellos casi como un líder religioso.

Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult encarnan a Margo y Tyler, dos jóvenes que se sorprenderán con un particular menú que les espera en un restaurante ubicado en una isla. Foto: 20th Century Studios (Photo Credit: Eric Zachanowich/Eric Zachanowich)

Este chef (magistralmente interpretado por Fiennes) es un tipo enigmático. Catalogado como uno de los mejores gastrónomos del planeta, es visto como toda una autoridad en cuanto a platillos se refiere: lo que sale de su boca es santa palabra.

Es por eso que Tyler, nuestro protagonista, está en éxtasis desde antes de zarpar a la isla. El muchacho es un exacerbado foodie, término con el que se le conoce a los fanáticos que tienen un superlativo interés por la alta cocina.

Margot se topará con más de una sorpresa conforme avanza la cena. Cada platillo esconderá secretos. Foto: Searchlight Pictures (Photo Credit: Eric Zachanowich/Eric Zachanowich)

Lo mismo sucede con el resto de invitados, entre los que se cuenta un actor de Hollywood venido a menos, un grupo de jóvenes empresarios y unos señores que disfrutan de su millonaria jubilación. El asunto es que el enigmático chef sabe demasiado de la vida de cada uno, incluyendo sus trapos sucios, por lo que ha preparado una serie de platillos que hará sacar lo peor de cada comensal.

Decir más sobre la trama del filme sería caer en el terreno del spoiler, por lo que es mejor dejar el resto para la imaginación, pero sí conviene subrayar que, a partir de esa construcción de mundo, la película entra en un crescendo de emociones del cual uno no puede despegarse.

En el restaurante que aparece en 'The Menu', este es uno de los platillos más inofensivos que se toparán los comensales. Foto: Searchlight Pictures

“Yo quería que la película hablara sobre los distintos niveles de servilismo y de las fachadas que existen en torno al poder adquisitivo de algunos cuantos”, comenta el director, quien es principalmente reconocido por dirigir episodios de series insigne como Game of Thrones (2011-2019), Succession (2019-2022) y la infravalorada Shameless (2011-2021), todas producidas bajo la sombrilla de HBO.

En cine, Mylod había dirigido la comedia Ali G Indahouse (2002) y el romance What’s Your Number? (2011), pero nunca se había enfrentado a un largometraje que tuviera este grado de complejidad.

“Siempre me he sentido muy raro cuando he ido a restaurantes demasiado elegantes”, asegura el cineasta. “Por ejemplo, cuando grabamos Game of Thrones me pasó que tuve que ir a varios restaurantes así y me quedé pensando en que quería retratar lo que sentía, aunque fuera un reto completamente distinto en mi carrera”.

Para el director británico, la película debía tener un ritmo frenético para captar la atención de la audiencia. En The Menu, la cámara parece nunca detenerse; siempre hay movimientos de un lado a otro, primeros planos que transmiten tensiones de los personajes y un diseño sonoro que marca el tempo de la película de forma espectacular.

“El trasfondo de cada personaje facilitó que sucediera así”, comenta. “El personaje de Nicky (Nicholas Hault), por ejemplo, es el de un hombre que quiere calzar en una cultura a como dé lugar. Es un hombre que se ve bastante solo y quiere pertenecer a algo y él entendió muy bien cómo hacer que su actuación transitara con este objetivo”.

Para coreografiar las secuencias, las cuales ocurren exclusivamente dentro del restaurante, fue necesario comunicarle al elenco la necesidad de crear un conflicto dramático que fuera creciendo. Para él, la cinta Parasite (2019), de Bong-Joon Ho, fue una fuente de inspiración para sus intenciones.

“Todo sucede en una habitación, en un lugar cerrado, así que había que tomar la energía que transmite cada personaje y embotellarla. Fue muy emocionante contar con tantos personajes, opinando, actuando en un mismo lugar, en un espacio del cual no podían escapar. Me emociona mucho ver lo que se logró cuando veo el resultado”, finaliza.

A partir de este 17 de noviembre, puede disfrutar de The Menu en su circuito de cines preferido.