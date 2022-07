Anya Taylor-Joy, estrella de ‘Gambito de dama’, se habría casado en secreto

¡Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae ya están casados! La lista de matrimonios en Hollywood está creciendo y parecer ser que contraer nupcias en secreto es la moda, pues a menos de una semana que JLo y Ben Affleck se unieran a escondidas otra pareja del medio optó por la discreción al unir sus vidas.

Según PageSix, la actriz de Gambito de dama y el músico se casaron el 18 de julio en un juzgado de Estados Unidos, antes que Taylor-Joy tuviera que regresar a Australia, región en la que se llevan a cabo las filmaciones de Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road (2015).

Ese lunes, los paparazzi captaron a la pareja paseando por las calles; Anya portaba una argolla de compromiso con una piedra verde esmeralda justo en medio. Luego de que se diera a conocer la noticia de la unión, el sitio de noticias solicitó un pronunciamiento al representante de la actriz, sin obtener -hasta ahora- ninguna respuesta.

¿Qué sabemos de la relación entre Taylor-Joy y McRae? Copiado!

La primera vez que la pareja se presentó públicamente fue en febrero de este año, durante la fiesta posterior de los premios Óscar, organizada por Vanity Fair. Sin embargo, son varias las versiones que aseguran que Taylor-Joy y McRae comenzaron a salir desde principios de año, pero por la discreción con la que mantienen su relación nadie advirtió la noticia de su noviazgo hasta dos meses más tarde.

En marzo, la actriz de 26 años hizo el primer comentario acerca de Malcolm para los medios de comunicación, al compartir algunas revelaciones con la revista British Vogue.

“Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo leyendo. Básicamente, tenemos 80 y siete años al mismo tiempo, y funciona muy bien”, contó Anya.

A su vez, el músico de 27 años publicó una fotografía suya en la fiesta de Vanity Fair, acompañada de la leyenda: “Estoy jodidamente orgulloso de esta chica”.

¿Quién es Malcolm McRae? Copiado!

Malcolm McRae es un músico y actor de 27 años, líder de la agrupación musical More, que el próximo 29 de julio estrenará el tema Anything Can Happen. McRae toca la guitarra y canta, pero también tiene cualidades para la interpretación actoral, pues ha aparecido en los cortometrajes Brotherly y How’dy!.

Anya Taylor-Joy alcanzó notoriedad con su protagónico en 'Gambito de dama' de Netflix. (PHIL BRAY/NETFLIX/Phil Bray/Netflix)

Pese a que More se creó hace relativamente poco, en 2020, el joven ha probado suerte en la música desde que era pequeño, cuando a los 12 años formó parte de un concurso televisivo que cazaba talentos musicales. Hasta el momento, la banda se ha dado a conocer al ser telonera de Haim, una banda de rock conformada por las hermanas Haim.

¿Qué les depara a Taylor-Joy y McRae? Copiado!

Si bien es muy poco lo que la pareja ha compartido de su relación, en la misma entrevista que Taylor-Joy concedió a British Vogue, confesó que un día le gustaría volver a vivir a Argentina -región de la que consiguió la nacionalidad años atrás-: “Me gustaría volver a vivir en Argentina, para vivir en una finca con cabras, pollos, patos, caballos, todo. Quiero trabajar, venir a la ciudad cuando quiero, y luego desaparecer y andar en bicicleta todo el día”, dijo.