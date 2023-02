Anuel AA niega tener una hija con Melissa Vallecilla, ¿cómo respondió la mujer?

Luego de confirmar su divorcio de Yailin “La Más Viral”, el cantante puertorriqueño Anuel AA negó ser el padre de la hija de la modelo estadounidense/ colombiana Melissa Vallecilla, quien desde que supo de su embarazo aseguró que el padre de la criatura era el boricua de 30 años.

El ex de Karol G hizo una transmisión en vivo donde hizo pública su separación de Yailin, quien actualmente espera una hija del cantante. En esa misma intervención, negó que sea papá de la otra niña. “La muchacha esa que salió diciendo eso, solo quería fama en cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación porque usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca”, expresó el puertorriqueño, refiriéndose a Vallecilla.

Anuel AA aseguró que la mujer creó una historia digna de Romeo y Julieta, mientras él estaba con Yailin. “Yo estuve solito con ella [con Yailin], no andaba con nadie más”, aseveró; sin embargo, afirmó que conoce a la mujer y que “compartió con ella”, pero que no la volvió a ver nunca. “Si fuera así yo me haría cargo y asumiría la responsabilidad”, enfatizó.

Anuel AA confirma que se separó de su esposa Yailin ‘La Más Viral’

Ante esas declaraciones, la modelo no se quedó callada y respondió al supuesto padre de su hija por medio de sus redes sociales. “Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija”, respondió la mujer.

Vallecilla preguntó por los seguidores del artista, quienes aseguran que él jamás negaría a su sangre. “Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías. Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre”, agregó.

Este nuevo roce entre ambas figuras públicas es contradictorio, pues en una entrevista de Vallecilla con la revista People, brindada en el 2022, la modelo aseguró que Anuel AA sí asumió la responsabilidad de la bebé. “Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención”, dijo en ese entonces.

Melissa Vallecilla respondió a Anuel AA por medio de sus redes sociales. (Tomado de Instagram)

¿Quién es Melissa Vallecilla? Copiado!

En marzo del 2022, gracias a una revelación del programa El gordo y la flaca, se conoció a Vallecilla, quien por ese entonces tenía seis meses de embarazo y aseguraba que el padre de su bebé era el cantante urbano. Aunque ya pasaron varios meses, este tema sigue siendo polémico por la ausencia de una resolución.

Vallecilla es una joven de 28 años que nació en Houston, Texas, pero que tiene raíces colombianas gracias a sus padres, así que esa es la razón por la que está tan metida en la farándula latina, pese a ser alguien nacida en los Estados Unidos.

Yailin ‘La Más Viral’ publicó la primera imagen del rostro de su bebé con Anuel

Además de presentarse como alguien que llama la atención por su figura y belleza en redes sociales, es importante que resaltar que es una profesional, pues estudió cinco años la carrera de finanzas en la Universidad de Houston.

“Desde que empecé a ejercer mi carrera, trabajé en compañías de petróleo, en los departamentos de contabilidad. Esa carrera requiere mucho tiempo y pues ya soy mamá, así que pienso trabajar en otras cosas que también me gusten y no me quiten tanto tiempo”, comentó Vallecilla a People.

Melissa Vallecilla acostumbra a publicar en redes sociales fotos junto a su hija. (Tomada de Instagram: @meli__valle)