Ángelrafael sobre tumor cerebral que podría ser inoperable: ‘Es mejor elegir la paz que el temor’

Luego de recibir el diagnóstico de un tumor cerebral, el reconocido maquillista Ángelrafael González está hospitalizado. En medio de su proceso de salud, el artista se mantiene optimista, sonriente y, sobre todo, con su confianza puesta en Dios.

Ángelrafael conversó con La Nación de sus sentimientos en este tiempo y de la lucha de la que espera salir victorioso. Ahora mismo, el maquillista está siendo atendido en un centro médico costarricense. Si bien en el 2020 él se fue a vivir con sus papás a Estados Unidos, el año anterior regresó a Costa Rica para trabajar en un proyecto.

Ángelrafael González fue hospitalizado luego de que le diagnosticaran un tumor cerebral. El maquillista se ha sentido muy agradecido al recibir tanto cariño y apoyo. Foto: Instagram

“Estoy bien, tranquilo, positivo, creo mucho en Dios y en el poder de las oraciones. Me han tratado como un sol aquí, muy bien. Estoy con medicamentos. Estaré internado semanas, no sé cuánto tiempo en total”, comentó el maquillista.

Ángelrafael contó que, por ahora, no sabe mucho con respecto al tumor que le hallaron.

“Tengo un tumor en el cerebro, lo más probable es que es inoperable. Me lo van a tratar de otra forma, pero todavía no se sabe si es benigno o maligno. Creo en Dios, quiero pensar en que no es nada. Que es solo una piedra de la vida. Aquí voy bien. No puedo hacer nada más, ya está en manos de Dios y de los médicos”, añadió.

Sin perder su sentido del humor, González dijo que le parece irónico que el tumor apareciera en su cerebro; dice que siempre ha usado mucho este órgano para crear.

“Tal vez lo he usado mucho”, dijo entre risas.

El diagnóstico y la paz

Ángelrafael contó cómo fue que se enteró de lo que le estaba pasando. Dice que el primer síntoma en manifestarse fue el adormecimiento de sus labios. Reconoce que no le dio mucha importancia. El malestar se le extendió a todo el rostro y en ese momento se preocupó, más que todo, por vanidad, confiesa. Consideró que podía estar relacionado con algún tratamiento estético y empezó a hacerse exámenes. El 9 de marzo le dijeron que se trataba de un tumor.

González ha tomado la noticia con calma. Entiende que como seres humanos siempre habrá situaciones para enfrentar y, ante las adversidades, hay que mantenerse firmes.

“Dios quiera y me dé una segunda oportunidad para que yo pueda testificar el amor de Dios y seguir haciendo las cosas que me faltan por hacer”, expresó.

A sus 51 años, Ángelrafael González es uno de los maquillistas más reconocidos y respetados de Costa Rica. Foto: Instagram

Entre esos sueños que quiere alcanzar están tener su programa de televisión Brillando, un espacio en el que quiero apoyar a otros maquillistas. Asimismo, desea continuar pintando en óleo y seguir maquillando y empoderando mujeres, afirmó Ángelrafael, quien se siente orgulloso de su labor en el mundo hasta ahora.

“Siempre he sido yo, nunca he comprometido mis valores, ni pisoteado a nadie. He podido ayudar a los demás, ver a todo mundo igual y amar al prójimo. He ayudado a muchas mujeres, pero también me han ayudado a mí. Es mutuo”.

Ángelrafael contó por qué decidió hablarle a sus miles de seguidores de la enfermedad. Reitera que cree en el poder de la oración y quería solicitarle a las personas que pidieran por él. También consideró que era mejor que la noticia saliera de su boca para evitar malos entendidos.

“La fe mueve montañas, por eso lo hice y para humanizar esta situación. Que la gente tomara conciencia, fueran fuertes y se hicieran sus exámenes, para que puedan vivir larga vida”, comentó el maquillista, quien dice haber recibido mucho amor y cariño después de hablar de lo que está viviendo.

Ángelrafael junto a Miss Universo Sheynnis Palacios durante la visita de la nicaragüense a Costa Rica a finales de febrero. En su historia como maquillista, el tico se ha relacionado con la farándula nacional e internacional, al punto de convertirse en una de las figuras más conocidas de este país. Foto: Instagram

-En este proceso, ¿decide elegir la paz antes que el temor?

Elegir la paz es mucho mejor que elegir el temor. He tenido que enfrentar muchos miedos durante la vida y esto, comparado con otras cosas es muy duro, pero es una cosa más. Siempre escojo la paz porque así fui criado. Creo en Dios y en amar al prójimo. Es un paso más en mi vida. Pienso salir de esto.