Angélica María y Angélica Vale están en Costa Rica

Las renombradas artistas mexicanas Angélica Vale y Angélica María se encuentran de visita en Costa Rica. La productora de Teletica, Gloriana Sanabria, compartió una fotografía de su encuentro con estas dos personalidades, quienes han dejado una marca imborrable en el mundo del espectáculo latinoamericano.

“¡Hoy tuve el honor de compartir con estas maravillosas artistas mexicanas! Doña Angélica María y su hija Angélica Vale! Qué talentosas son y espero que disfruten mucho de las bellezas de nuestro país en sus vacaciones”, escribió en una publicación en Facebook, en la que contó que el humorista Mario Chacón invitó a ambas personalidades.

Angélica María compartió con Gloriana Sanabria, productora de distintos programas de Teletica. Foto: Facebook.

Angélica Vale, conocida por su versatilidad actoral y su inconfundible sentido del humor, ha cautivado a audiencias de todo el continente con su participación en numerosas producciones televisivas y teatrales como La fea más bella (2006), Soñadoras (1998) y Amiga y rivales (2001). Hija de Angélica María, Vale ha heredado el talento y la pasión por el escenario, convirtiéndose en una figura querida en la industria del entretenimiento.

Por su parte, Angélica María, conocida como “La Novia de México”, es una de las actrices y cantantes más icónicas de la cultura hispanohablante. Con una carrera que abarca décadas, Angélica María ha conquistado corazones con canciones como Tu sigues siendo el mismo, Yo que no vivo sin ti, Me gusta estar Contigo y No es mejor que yo.

También ha participado en títulos de televisión como La fea más bella (2006), Rosalinda (1999), Romeo contra Julieta (1968) y The Lincoln Lawyer (2022), serie que se encuentra actualmente en emisión en Netflix.

Angélica Vale y Angélica María han comprobado su vena artística con el pasar de los años. Esta es una foto de archivo del 2016. Foto: WikiCommons

La presencia de estas dos Angélicas en suelo costarricense ha sido motivo de alegría y emoción para los fans locales, quienes han seguido de cerca las trayectorias de las artistas a lo largo de los años.

Entre los comentarios de la publicación de Sanabria se lee: “mi admiración para ellas”, “qué bueno ver tantos artistas conociendo nuestro país”, “¡Qué éxito! Genial compartir con tan grandes artistas”, “me encantaban ver las novelas de ellas”, entre otros.

En una historia compartida por la empresa Girasoles de Costa Rica, se vio al dúo de artistas visitando un campo de flores en Alajuela. “Estoy fascinada porque si hay algo que me apasiona son los girasoles. Tengo el corazón lleno de tanto amor”, expresó Angélica Vale.