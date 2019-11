“Después de que me quitaron un pecho, iba a revisión cada tres meses; ahora, mis revisiones son anuales. Puedo faltar a lo que quieras, menos a mi mastografía, porque entendí que no es un juego, que eso no lo puedes dejar para después, pues se trata de tu vida. Tomas conciencia de que dejarlo para después puede marcar la diferencia. El hecho de que me revisaran me salvó la vida porque, en su momento, yo no me sentí ninguna bolita”, enfatiza.