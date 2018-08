¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo,que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo pero es que creo que se me rompió mi vestido!”

😂👏🏻👍🏼👏🏻❤️