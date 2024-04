Actriz Melissa Diakova ante comentarios por su físico: ‘He estado en una lucha constante por recuperar peso’

Melissa Diakova, conocida como Meme en redes sociales, participó en 'Dancing with the Stars' en el 2022. Foto: Archivo.

La actriz y personalidad de las redes sociales, Melissa Diakova, fue blanco de duros señalamientos por su físico. Hace un tiempo, ella publicó una fotografía suya en traje de baño, recibiendo una lluvia de comentarios cuestionando su peso corporal.

Sin embargo, lejos de molestarse, Diakova quiso explicar en otra publicación que los cambios han sido una decisión personal para mejorar y que no está enferma, como algunos señalaron. “Estoy sanando y ha sido un proceso muy largo. Solo puedo decir que cuides mucho tu salud mental. Actualmente, estoy bien físicamente, me siento mejor que nunca, hasta más fuerte”, comentó la artista, quien fuera participante del programa Dancing with the Stars, de Teletica.

Meme, como se le conoce a la intérprete, expuso algunos de los mensajes privados que le llegaron a su cuenta. Entre ellos, destacan algunos que le cuestionan si está enferma, incluso, alguien le dice que por favor ya no adelgace más.

Diakova afirmó que en su proceso de cambio contó con la ayuda de profesionales, aunque no especificó en qué campo. Agregó que dejó malos hábitos y que cambió su forma de comer, además de que no hizo ninguna dieta, sino que aprendió a comer bien. En ese proceso comenzó a perder peso de manera muy rápida. “Me llegó a asustar, hasta mi familia se llegó a preocupar (...) He estado en una lucha constante por recuperar peso”, manifestó.

En su mensaje, la actriz expresó que cuando se ve en el espejo solo quiere ser su mejor versión, no solo en la parte física, sino en todos los aspectos. Dijo estar agradecida con su cuerpo por todo lo que hace por ella y que no busca la perfección, pero sí la salud y bienestar.

Finalizó con una reflexión importante: “Hay que tener mucho tacto para decir las cosas sin saber por lo que puede estar pasando una persona. Si vamos a comentar algo, que sea positivo y constructivo”.

Melissa Diakova es empresaria, productora y audiovisual y actriz. En su cuenta de Instagram tiene más de 439.000 seguidores.

