‘Dancing with the Stars’: A la expulsada Melissa Diakova no le sirvieron de mucho sus miles de ‘followers’

Si algo hubo en la tercera gala de Dancing with the Stars fue mucha sensualidad. En la primera eliminación de la competencia, disputada este domingo 10 de julio, las parejas se dedicaron a mostrar gran energía con pasos de baile y trajes muy sexis que dejaron impactados a los televidentes.

Los primeros eliminados del concurso de baile de Teletica fueron la empresaria, actriz y productora Melissa Diakova, conocida como Meme Kova, y su pareja Andrés Fernández. Ellos se enfrentaron en el reto de eliminación contra la periodista Gabriela Jiménez y el mexicano Kevin Vera.

Meme, quien supera los 485.000 seguidores en Instagram, no recibió el apoyo de su público en las votaciones del programa.

En su primera participación en Dancing with the Stars, la actriz anunció que sería la “revelación” del programa de Teletica. Su escogencia de palabras demostró mucho cálculo, pues si bien la influencer llegó a la pista de baile con casi medio millón de seguidores a su haber en Instagram, para ella el horario prime time en televisión abierta era algo completamente nuevo y la gran mayoría de familias que la seguían desde casa no tenían ni idea de quién era ella hasta ese momento (o que incluso que ya ha estelarizado una película en salas de cine).

Después del adiós, los resultados de las puntuaciones de los jueces ratificaron a Mauricio Hoffmann como uno de los favoritos de la competencia. También sorprendieron las bajas calificaciones para Bryan Ganoza -quien mostró su torso desnudo- y Kimberly Loaiza, quien en semanas anteriores había estado en las primeras casillas de posición.

Hoffmann y Alhana Morales encabezan la tabla de posiciones esta semana con un total de 25 puntos, en la última posición están Ganoza y Jahziel Acevedo, con 14.

Meme Kova y Andrés Fernández no lograron salvarse pese a los casi 500.000 seguidores de la influencer. (JOHN DURAN)

Kimberly Loaiza y Érick Vásquez recibieron una calificación muy diferente a la de la semana anterior, cuando fueron los ganadores de la noche. (JOHN DURAN)

Nicole Aldana lució hermosa con un traje de color blanco con detalles en plata. Antes de su participación recibió un retoque a su cabello en los camerinos. (JOHN DURAN)

Cualquier lugar es bueno para repasar los pasos de la coreografía, que lo digan Yessenia Reyes y su pareja Víctor 'El Mambo' Núñez. (JOHN DURAN)

Otra que se dio unos retoques antes de salir frente a cámaras fue la presentadora Natalia Rodríguez. (JOHN DURAN)

En su presentación de samba, durante la tercera gala del programa, Bryan Ganoza demostró su buen estado físico. (JOHN DURAN)

La coreografía de Bryan Ganoza y su bailarina Jahziel Acevedo fue candente. (JOHN DURAN)

Joaquín Yglesias se vio más suelto en su tercera presentación con Lucía Jiménez. (JOHN DURAN)

Lorna Cepeda y Michael Rubí pusieron el toque elegante a la tercera gala del programa. (JOHN DURAN)

El cantante Steven Sibaja fue el invitado especial de la noche. El artista dio su mejor esfuerzo en la pista de baile. (JOHN DURAN)

La sensualidad del baile de Kevin Vera y Gabriela Jiménez emocionó al público. (JOHN DURAN)