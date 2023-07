¿Es solo Ken? Ryan Gosling estrena video musical para la película ‘Barbie’

Un emocionante tráiler musical llegó a las plataformas digitales, y esta vez el protagonista es Ken, interpretado por el talentoso actor Ryan Gosling. Bajo el título de Just Ken, el avance nos sumerge en la esperada película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig.

Los internautas ya especulan con que este número musical se convierta en un espectáculo destacado en los Premios Oscar del próximo año, anticipando el impacto que generará la cinta.

En el tráiler, que superó las 300 mil visualizaciones, Ken expresa su descontento por ser relegado al segundo lugar en la vida de ensueño de Barbie y vivir en la temida friendzone.

La canción, parte del soundtrack oficial, se enfoca en los sentimientos de Ken, más allá de las múltiples variantes de Barbie interpretadas por Margot Robbie.

“Yo soy Ken y soy suficiente, destacando en lo que hago, así que hey, mírame”, canta Ken, mientras muestra su musculatura en el videoclip musical.

Según la revista Variety, el tema musical cuenta con la colaboración de Slash, uno de los guitarristas más reconocidos de todos los tiempos, quien se dio a conocer como miembro de Guns N’ Roses.

Aunque no es la primera vez que Ryan Gosling muestra sus habilidades vocales, ya que en el pasado sorprendió con su talento musical, incluso lanzando un álbum en solitario en 2007 titulado Put Me in The Car.

El interés de Gosling por la música no es ningún secreto. Además de su carrera como actor, formó una banda de Indie Rock llamada Dead Man’s Bones junto a su amigo Zach Shields. En dicho proyecto, Gosling aportó su voz, guitarra, bajo y chelo, y el álbum fue lanzado en 2009 a través de ANTI- Records.

Es interesante recordar que la actriz Martha Higareda compartió una anécdota viral en la que asistió a un lugar en Los Ángeles donde Ryan Gosling se presentaba en el escenario con su banda, lo que evidencia su pasión por la música y su participación en proyectos musicales.

