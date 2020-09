Sabiendo todo lo anterior y asumiendo que solo se limitará a los tres FastPass básicos que incluye su entrada, para Disney’s Hollywood Studios no dude en gastarlos en Star Wars: Rise of the Resistance, y Millennium Falcon: Smugglers Run, que como ya dijimos tienen filas infumables. La tercera posibilidad puede invertirla en otras atracciones del parque de gran popularidad y colas interminables de espera, como Slinky Dog Dash, The Twilight Zone Tower of Terror o Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith (todas con filas de al menos una hora).