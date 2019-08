Dado que el archipiélago es administrado exclusivamente por los guna, todos los visitantes deben tratar con ellos, aún incluso cuando utilicen una agencia turística. Hacia el puerto de embarque no existe transporte público y solo se puede ingresar en vehículos todo terreno (aunque la carretera sí está asfaltada, no verá nunca por ahí un sedán). Por eso, más allá de las variables de precio propias de la oferta y demanda, la mecánica es la misma: cualquier oferente con el que acuerde el viaje está ligado, de un modo u otro, a los guna; irá por usted en un carro grande particular y el chofer le llevará hasta el punto de embarque, para luego recogerle ahí al final de la soleada jornada y emprender el regreso hacia su sitio de origen. Si su grupo es grande no piense en una microbús, pues más bien implicará varios vehículos de transporte particular.