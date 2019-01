También es de rigor mencionar que el Aeropuerto de Múnich ofrece amplias posibilidades para sus usuarios VIP. Pero en esas no nos vamos a detener pues la mayoría de los mortales no las usaremos. Lo bueno es saber que aún en sus propuestas más “sencillas”, esta terminal aérea logra que cualquier viajero (incluso el que compró el tiquete de descuento y va sentado en el último asiento del avión, a la par del baño) se sienta como una very importan person. Y eso es mucho.