Ante esto, también compartió un anécdota cuando filmaba la saga de Crepúsculo, en donde interpretó al vampiro Edward Collen, y le pidieron que se quitara la camiseta: “Recuerdo que cuando rodábamos Crepúsculo me pidieron una vez que me quitara la camiseta, y cuando me vieron, me pidieron que me la volviera a poner”, sonrió, para luego confesar que no está haciendo nada para cambiar salvo que sale a correr con miedo a que lo detengan por aquello de estar violando las reglas del confinamiento.