Muy seguro. Kidzania funciona fuera de la vista de los demás visitantes del mall, y a sus instalaciones solo pueden ingresar quienes paguen la entrada. Ningún adulto puede entrar si no es acompañante de un niño, y los pequeños y la persona mayor de edad responsable que viene con ellos reciben un brazalete de identificación que los “empareja”, lo que impide que los niños abandonen las instalaciones con otra persona que no sea su acompañante (similar al sistema de seguridad de Chuck E. Cheese’s). Todo lo anterior no quiere decir que usted pueda desentenderse por completo de sus hijos (bueno, para todo hay gente) pero sí que cuenta con una tranquilidad extra que no tendrá, digamos, en La Sabana (nota: el establecimiento no permite volver a ingresar una vez que usted se ha retirado con los niños de las instalaciones).