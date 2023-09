Piano de Freddie Mercury se vende en más de $2 millones

El amado piano de Freddie Mercury, utilizado para componer Bohemian Rhapsody y otros éxitos de Queen, se vendió por más de $2 millones (alrededor de ₡1.070.238.400) en una subasta.

Este piano fue parte de una vasta colección que incluyó extravagantes vestuarios, obras de arte y letras escritas a mano por el fallecido cantante, que estableció récords en la subasta.

Los artículos relacionados con la icónica Bohemian Rhapsody, la canción más famosa de la banda, fueron los más codiciados en la subasta que tuvo lugar el miércoles 6 de setiembre por la noche.

Entre los artículos se encontraba la letra escrita a mano de la canción, que se vendió por aproximadamente 1.4 millones de libras esterlinas ($1.7 millones, equivalentes a unos ₡909.702.640).

También se subastó un broche de oro de Cartier que llevaba la inscripción “Queen number 1″ (Queen número 1), el cual se vendió por 165,000 libras (alrededor de $208.000, es decir, unos ₡149.833.376).

Este broche fue un regalo del mánager de la banda para cada uno de los miembros después de que la canción encabezara las listas de popularidad.

Otro artículo destacado fue un brazalete de serpiente de estilo victoriano, confeccionado en plata, que Mercury lució en el video de la canción Bohemian Rhapsody, mucho antes de la era de MTV.

Este brazalete se vendió por 698,500 libras ($881.000, equivalentes a unos ₡471.440.015), superando su precio estimado en 100 veces.

Este artículo rompió un récord establecido previamente por un talismán de cuero y cuentas perteneciente a John Lennon, que se vendió por 295,000 libras ($368.000, equivalentes a ₡196.923.865) en 2008, según informó Sotheby’s.

Freddie Mercury acumuló esta ecléctica colección de objetos después de que el glam-rock de Queen produjera una serie de éxitos que le permitieron vivir su sueño de llevar una vida victoriana “rodeado de un desorden exquisito”.

Mary Austin, amiga cercana de Mercury a quien él dejó su casa y posesiones cuando falleció a los 45 años por una neumonía relacionada con el SIDA en 1991, decidió poner a la venta más de 1,400 artículos de la colección.

En la subasta, se vendieron solo 59 de estos artículos por un total de 12.2 millones de libras ($15.4 millones, aproximadamente ₡8.240.835.680).

Los fans adinerados apostaron sumas considerables por piezas de ropa, premios y borradores originales escritos a mano por el fallecido cantante, que incluían clásicos como Killer Queen y We Are the Champions.

El piano de media cola Yamaha, en el cual Mercury compuso algunos de los grandes éxitos de Queen, fue uno de los pocos artículos que se vendió por menos de su precio estimado, pero aun así obtuvo la mayor cantidad de dinero.

Se vendieron los borradores de letras escritas a mano por Mercury para canciones como Somebody to Love (241,000 libras; $304.000, equivalentes a ₡162.676.236), Don’t Stop Me Now y We Are the Champions, que se vendieron por 317,500 libras, equivalentes a $400,700 o ₡217.793.514.

Estos borradores revelaban los inicios de las canciones, y cabe destacar que Bohemian Rhapsody fue garabateada en una hoja de la desaparecida British Midland Airways. Inicialmente, la canción se llamaba Mongolian Rhapsody.

El himno rockero concluye con las palabras: “Nothing really matters to me” (Nada realmente me importa), una frase que no se aplica a la forma en que Mercury (y algunos de sus fanáticos adinerados) se sienten acerca de sus posesiones.

