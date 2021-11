Parque Diversiones: ¿Cómo comprar las entradas?

Imagen de archivo capturada en el juego mecánico "El torbellino" del Parque de Diversiones el 14 de diciembre de 2018. Fotografía: Graciela Solís. (GRACIELA SOLIS)

Tras nueves meses cerrado, el Parque de Diversiones volverá a recibir visitas el próximo 1 de diciembre, con importantes protocolos sanitarios y un horario de 9 a. m. a 5 p. m. Si usted desea asistir, puede comprar sus entradas desde ya, y acá le explicamos cómo hacerlo. De entrada, tome en cuenta que la entrada general costará ¢2.150; el pase especial ¢12.700 y el pase rápido ¢19.050.

Para comprar boletos, ingrese a la página web www.parquediversiones.com, donde puede comprar y reservar boletos para diciembre de 2021 y enero de 2022. El horario durante el mes de diciembre será de miércoles a domingo de 9 a. m. a 5 p. m., a excepción de la última semana de diciembre, que se abrirá todos los días.

Cuando ingresa al enlace, de clic en “boletería”, se le desplegarán 3 opciones: comprar el pase especial anual, compra o reservar por fecha y canjear entradas adquiridas pre-pandemia. En este caso, de clic en “comprar o reservar por fecha”. Encontrará un calendario donde puede seleccionar la fecha deseada. A continuación, le ofrecerán los tres tipos de entradas que puede adquirir:

Entrada General (¢2.150): Es una entrada que le permite al usuario ingresar una única fecha seleccionada a las instalaciones de Parque Diversiones. Con la Entrada General el usuario tiene derecho al disfrute de las áreas comunes, Play Parke, Tren Ciempiés / Uruga, y dos oportunidades para utilizar en los juegos que Parque Diversiones previamente designe.

Pase Especial (¢12.700): Es un pase que le permite al usuario ingresar una única fecha a las instalaciones de Parque Diversiones. Con el Pase Especial, el usuario tienen derecho a utilizar todas las atracciones mecánicas, las veces que se desee, durante el día de su visita.

Pase Rápido (¢19.050): Es un pase que le permite al usuario ingresar una única fecha a las instalaciones de Parque Diversiones. Con el Pase Rápido el usuario tienen derecho a utilizar todas las atracciones mecánicas, las veces que se desee, durante el día de su visita y de una cantidad específica de atracciones mecánicas, donde el acceso es de manera más pronta en comparación con los huéspedes que portan el Pase Especial.

Además de estas tres opciones también encontrará “adicionales”, que tienen como función “convertir” una entrada de un tipo, a otra de otro tipo, con un costo agregado. Es decir, si usted tiene una Entrada General, puede adquirir un adicional de ¢10.600 y convertirla en Pase Especial, o puede comprar el adicional de ¢17.450 y convertirla en Pase Rápido. No obstante, estos adicionales no tienen validez por sí solos, así que no debe comprarlos a menos que haya comprado una entrada antes.

Una vez decida qué desea comprar, solamente debe seleccionar la cantidad de cada tipo de entrada (encontrará una casilla junto al precio) y dar clic en “añadir al carrito”. Cada vez que de clic en dicho botón, el sistema lo llevará al carrito para que usted vea lo que está comprando, si desea añadir más entradas, solamente debe dar clic en “seguir comprando”.

También tendrá la posibilidad de añadir cupones de descuento o actualizar la cantidad a comprar para cada tipo de entrada (recuerde dar clic en “actualizar carrito”) cuando cambie a cantidad. Cuando haya terminado de añadir productos al carrito, de clic en “finalizar compra”. Ahí, finalmente, se creará una cuenta y procederá a realizar el pago.

Finalmente, recuerde que el costo del parque es de ¢4.750 colones. En caso de dudas escriba a info@parquediversiones.com. En e parque, el uso de mascarilla será obligatorio, así como el distanciamiento físico (1,8 metros en filas, zonas de descanso, etcétera). También habrá separación física en los distintos carruseles, limpieza y desinfección de atracciones y 42 estaciones de sanitización y lavado de manos.

