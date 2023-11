Miss Costa Rica Lisbeth Valverde llegó a El Salvador con la mente en la corona de Miss Universo 2023

“¡Llegó la Barbie Tica a El Salvador!”, dicen distintos medios y portales de bellezas ante el arribo de Miss Costa Rica Lisbeth Valverde al país que será la sede de Miss Universo 2023.

Aunque la gala está pactada para dentro de casi dos semanas (será el sábado 18 de noviembre), la costarricense es una de las primeras concursantes en aterrizar en tierras salvadoreñas para comenzar su campaña de promoción para aspirar a la corona de Miss Universo.

Lisbeth Valverde asegura ir cargada de ilusiones y sueña con lograr el hito de traer la corona de Miss Universo a Costa Rica. Foto: Instagram

Ella arribó el pasado viernes 3 de noviembre a la capital San Salvador y en el aeropuerto llegó en una hora similar a Delary Stoffers, representante de Ecuador.

Lisbeth mostró en sus redes sociales su entusiasmo por llegar al país vecino. “Vale la pena luchar por tus sueños y tienes lo necesario para hacerlos realidad. Así que sigue adelante, esforzándote por alcanzar la grandeza y recuerda que el viaje en sí es tan importante como el destino”, escribió la tica.

“Acepta los desafíos, acepta lo desconocido y acepta la magia que surge al perseguir tus sueños. Eres capaz de hacer cosas increíbles, así que sal y hazlas realidad”, agregó, como descripción en una foto donde se ve la cama de su hotel con una gran bandera de Costa Rica cubriendo las sábanas.

Así se veía la habitación de Lisbeth Valverde al llegar a su hotel de concentración en El Salvador. Foto: Instagram

Además, en la cuenta oficial de Miss Universo le dedicaron un mensaje especial a la compatriota. “Bienvenida al país de las sonrisas”, fue el mensaje que le dedicó la organización.

Valverde apunta alto en Miss Universo

Lisbeth Valverde salió con tremenda motivación desde Costa Rica. Además de que existen grandes expectativas para su participación en Miss Universo, fue acompañada desde el aeropuerto Juan Santamaría por un nutrido grupo de ticos que, vestidos con trajes típicos, le ofrecieron un show de despedida para mostrar su apoyo.

La tica Lisbeth Valverde recibió muchas muestras de amor por parte de ticos que la acompañaron en su salida del aeropuerto Juan Santamaría.

En conversación con Viva, la reina de belleza aseguró que apunta a verse con la anhelada corona de este certamen.

“Yo sí me veo (como Miss Universo) porque nunca voy a una competencia pensando en que no voy a ganar. Mejor no voy (...). Siempre he atraído todo a mi vida con mucho trabajo, pero también voy mentalizando demasiado. Voy pensando en que lo puedo lograr por mi vida, por mis metas, por el país y por hacer historia de que sea la primera vez que una Miss Costa Rica gane Miss Universo”, expresó.

Previamente, Valverde había visitado El Salvador el pasado 23 de octubre. Allí se le vio, tanto en su Instagram como en medios como Diario El Mundo SV, recorriendo calles locales y probando las tradicionales pupusas. En sus redes sociales, escribió: “¡Probando el sabor típico olocuiltense! Muchas gracias a la Pupusería Claudita, a doña Claudia y todas las colaboradoras que me enseñaron a hacer pupusas y me trataron con tanto cariño”, dijo en esa ocasión.

Miss Universo tendrá su gala el sábado 18 de noviembre en El Salvador y será transmitido para Latinoamérica exclusivamente en el canal Telemundo.