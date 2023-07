Mago Diego Vargas presentará show al estilo Las Vegas en el Melico Salazar

Cada vez que el mago Diego Vargas observa shows de magia en Las Vegas o Los Ángeles piensa en lo mucho que le gustaría que muchos ticos tuvieran la oportunidad de presenciar un espectáculo de ese tipo.

Por ello, se propuso traer a Costa Rica un montaje de ese tipo que una comedia con magos que tienen la experiencia de los grandes escenarios y presentaciones que dejen al público boquiabierto.

El show, que por mucho tiempo planeó el mago costarricense, finalmente se presentará ante el público tico el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de julio en el Teatro Popular Melico Salazar, bajo el título Más que magia.

El mago Diego Vargas realiza anualmente un espectáculo de 'Más que magia' que, además de trucos, incluye comedia y música. (Diana Mendez)

“Normalmente había que viajar a otros países para ver estos shows. Y de verdad me cuesta creer que voy a presentar este show. Es muy alucinante y estoy seguro de que la gente va a salir de ahí más feliz y sintiéndose como niños”, afirma Vargas.

Este espectáculo contará con la participación de tres magos (además de él), entre los que se encuentran Mike Caveney, consultor de David Cooperfield y quien ganó el premio Magician of the Year; así como Tina Lenert, quien fue la primer mujer en ganar el obtener el Magician of The Year.

Además, el espectáculo incluirá la presentación del Mago Marko, uno de los mejores magos cómicos de Latinoamérica. De hecho, Vargas considera que “la gente se va a volver loca, él es muy respetado a nivel internacional en el mundo de la magia”.

“Es show es muy especial porque son magos élite a nivel mundial. Yo crecía admirándolos mucho. Yo lo que hago es agradecer y celebrar porque yo no estaría subiéndome al escenario con ellos si yo no estuviera listo, entonces me tengo que terapear porque de verdad me cuesta creérmelo. La verdad es que estoy muy emocionado, porque es un show como los de Las Vegas pero en Costa Rica”, asegura.

Vargas, quien ya suma más de 14 años de trayectoria, detalla que además de trucos y comedia, Más que magia incluirá música en vivo.

Este es un espectáculo de aproximadamente hora y media y los precios de las entradas van desde los ¢12 mil en Galería, hasta ¢39 mil en Luneta. Los boletos ya incluyen cargo por servicio y se pueden encontrar en el sitio web www.eticket.cr