Mago Diego Vargas: ‘A mí me gusta hacer a la gente feliz’

Diego Vargas lo tiene claro: más que hacer magia, lo que a él le apasiona es ver a la gente sonreír y asombrarse con cada truco que él hace.

Han pasado 13 años desde que aquel adolescente de 16 años comenzó a buscar los mejores magos de Costa Rica y los visitaba para que le enseñaran a hacer magia. Hoy, poco más de una década después, se prepara para presentar por primera vez un espectáculo suyo en el Teatro Popular Melico Salazar.

Se trata de No apto para adultos, un show que pretende recordarle a las personas la importancia de jugar y de ser felices.

El mago Diego Vargas presentará tres funciones el Teatro Popular Melico Salazar. (Diana Mendez)

“A partir de cierta edad no se nos permite jugar. Jugar queda para de vez en cuando: para la fiesta de fin de año, para el cumpleaños de alguna persona; pero jugar es una parte importante de nosotros como humanos, es una de las razones por las que los niños son más felices que los adultos. Entonces, que los adultos tengan la oportunidad de jugar y de reconectar con el niño interior es importantísimo.

“Creo que el arte puede ser terapéutico al 100% y, de hecho, a mí lo que me enamoró de la magia era lo que producía en la gente. A mí todavía me sigue pareciendo increíble ver a la gente feliz y por eso la gente va entrar al show de una manera y va a salir de otra”, explica Vargas.

No apto para adultos es un show que el mago está montando desde enero de este 2022, con el apoyo de consultores que trabajaron para los mejores magos del mundo. Según Vargas, desde hace varios meses ha practicado y perfeccionado la presentación para asegurarse de que todo va a salir perfecto.

Como su nombre lo dice, No apto para adultos será una puesta en escena de aproximadamente hora y media para personas mayores de 10 años (preferiblemente) y que incluirá magia con comedia y música en vivo.

Talento tico: Mago Diego Vargas se presentará en The Magic Castle, escenario de los mejores del mundo

“A mí me gusta hacer a la gente feliz. Crecí siendo el mae al que le gustaba hacer reír a los compañeros en la escuela y a la familia en la casa, y bueno, resulta que la magia tiene la capacidad de lograrlo rápido, porque inclusive para contar un chiste hay que armar una secuencia de palabras. Y por eso a mí me gusta la magia cómica por esa sensación: si hago magia y la gente no se ríe, a mí algo me falta”, insiste.

En total, el mago presentará tres funciones en el Teatro Popular Melico Salazar: el 16 y 17 de setiembre a las 8 p.m., mientras que el domingo 18 se presentará a las 5 p. m.

Además, cada show contará con interpretación en lesco.

Al Magic Castle

Posterior a sus shows en suelo tico, Diego Vargas viajará a Los Ángeles, California, para presentarse en el prestigioso Magic Castle, lugar en el que se presentan los mejores magos del mundo.

Por ese motivo el mago costarricense no puede contener la emoción, pues aunque antes ya se ha presentado allí, es un sitio muy importante para mostrar su arte. Eso sí, el mago tico tiene muy presente cuál es su propósito haciendo magia.

“Para mí es tan importante la parte social como la profesional. Yo he estado en Etiopía, en cárceles de Latinoamérica, pero también he hecho shows para magnates de Hollywood. El caso es que ahora voy nuevamente al Magic Castle, el lugar más importante para la magia en el mundo, y donde se presentan los mejores magos”, afirma.

En Estados Unidos, Vargas presentará 21 funciones en total (tres por día). Sus shows comenzarán el lunes 10 de octubre y se extenderán hasta el domingo 16 de octubre.