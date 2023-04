Lucero es agredida en pleno concierto por fanática que trataba de fotografiarse con la artista

La cantante Lucero protagonizó un incómodo momento durante uno de sus recientes espectáculos en un palenque debido a que una sus fanáticas le jaló el cabello mientras intentaba fotografiarse con ella.

Fue en redes sociales donde se hizo viral el corto en video en el que la famosa se acerca a algunas personas del público para interactuar y retratarse.

A pesar de que en un primer momento todo se percibe con normalidad, de seguido se observa cómo la mujer situada atrás de la estrella, saca su mano entre la multitud y jala el cabello Lucero con un poco de fuerza.

El suceso se dio durante la Feria de Hermosillo (estado de Sonora) donde la intérprete de “Como tú” acudió junto a Manuel Mijares para interpretar algunos de sus éxitos.

Mientras sonaba “No tengo dinero” de Juan Gabriel, la artista pareció guardar la compostura y no reaccionar de manera inadecuada pues la mujer no soltaba su cabellera.

Si bien un guardia de seguridad se acerca para intentar ayudarla, finalmente fue esta quien volteó a ver lo que estaba pasando y siguió cantando.

Por supuesto, los usuarios acudieron a redes sociales para criticar la acción de la mujer.

“¡Esque sí! Cómo le vas a jalar el cabello”, “No debí ver esto, estoy que me la desgreño yo a esa señora. Se entiende que quiere llamar su atención pero no así”, fueron algunos de los comentarios de personas indignadas con lo ocurrido.

“Las personas se pasan, yo daría medio cuerpo por una foto con Lu, pero por Dios no me la maltraten”, “Que fastidio pobre de Lu”, “Lo que hacen por una foto, por un like y por 5 mins de protagonismo” u “Pobrecita le dolió”, fueron parte del torrente de críticas.

No obstante, otras personas más bien aplaudieron la tranquilidad de la también actriz: “Neta que Lucero siempre demuestra ser grande”, “Es mejor quedarse sin la foto y recibir una sonrisa linda de ella”.

Artistas como Belinda, Eduin Caz, Rosalía, Alejandra Guzmán y Christian Nodal también han sido agredidos por sus fanáticos. Hasta el momento, Lucero no ha hecho comentarios al respecto.

