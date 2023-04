Katherinne González: ‘Me replanteé lo que significan las fotos del antes y después de mi cuerpo’

Más allá de su rol como conductora de las transmisiones de Repretel e imitadora de Pelando el Ojo, Katherinne González se destaca en redes sociales como influencer inspiracional.

Desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de 121.000 seguidores, ella pretende ser un apoyo emocional para personas que desean cambiar su estilo de vida, a causa de problemas de salud y autoestima.

En su propia historia personal, González cuenta que hace unos años empezó a padecer del colesterol y de otros síntomas que le afectaron su calidad de vida, por lo que cambió su sedentarismo por una vida más activa y con mejor alimentación.

Este es el arte promocional del podcast 'Conmigo florezco', que está disponible en distintas plataformas digitales. Foto: Cortesía

Muchos, de hecho, la conocieron por sus fotos que se hicieron virales en que mostraba el “antes y después” de su cuerpo, una decisión que ahora se replantea.

González creó el podcast Conmigo florezco, en que cada capítulo evoca la superación personal y ser un pie de apoyo para todos los que desean cumplir sus metas, cualesquiera que sean.

Al respecto, ella conversó en exclusiva con Viva.

—Los proyectos personales siempre llevan tiempo rondando en la cabeza, hasta que un momento en que uno decide ejecutarlo. En tu caso, ¿qué la convenció de crear este programa?

—Hace unos años empecé mi proceso hacia formar y construir mi amor propio, hacia la aceptación de mí misma y eso lo he compartido con mis redes desde que empecé.

”Noté que mucha gente me escribía y me preguntaba sobre temas relacionados a lo que estaba haciendo, que cómo hacía para no compararme con alguien más. La gente me decía que veían en mí procesos similares a los que pasaban; entonces, me surgió la idea de hacer un pódcast para compartir mi experiencia y acompañar a la gente en procesos similares, con temas de aceptación del cuerpo, que no se hablan mucho”.

González graba su podcast inspiracional en el estudio de grabación La Resortera. Foto: Cortesía

—¿Cuán complejo ha sido llevar el proyecto a cabo?

—Lo quise comenzar en el 2018 con una producción casera, lancé unos episodios, pero tenía que terminar mi carrera de arquitectura y entregar la tesis. Dejé en pausa todo y este año volví a retomar el proyecto, que ha tenido muy buena recepción.

—De todos los episodios, ¿cuál ha sido el tema que le ha parecido más importante abordar?

—Creo que en todos los episodios se reflexiona sobre cómo los comentarios duelen. Uno nota que, en todo proceso de mejorar la calidad de vida física y mental, aparece gente que critica y habla mucho. Siempre se requiere mucha disciplina para procesos así, pero hay gente que quiere echarlo a uno para atrás con las metas personales.

”Quisiera que el pódcast fuera un lugar seguro. Un día, una chica me dijo que un comentario pequeño que le hicieron sobre su cuerpo le impactó para la vida y tiene muchas inseguridades; entonces, quisiera que con lo que yo hablo puedan sentirse acuerpadas.

”Hay otro tema que me parece muy importante y es el de la maternidad. A pesar de que hemos avanzado mucho en ese tema, siempre hay personas que juzgan a quienes quieren ser o no ser mamá, e incluso a quienes estamos indecisas al respecto. Mi pódcast quiere tocar estos temas y decir que todo lo que podemos pensar es válido”.

González asegura que su proceso de cambio física y emocional fue complejo y necesitó compañía, por lo que ella desea ser esa voz de inspiración para otras personas. Foto: Cortesía

—¿Cómo define los temas a tratar? ¿Parten de su agenda personal o de lo que la gente te diga?

—Siempre que voy a hacer un guion me gusta saber qué le gustaria escuchar a mis seguidores. Les pregunto y les pido que sean parte del pódcast; les digo que me escriban y me manden audios para irlos incluyendo en los episodios. Es un intercambio muy lindo.

—Hay algo muy interesante que habla y es que ha cambiado la visión sobre “el antes y el después” de uno en las fotografías. Dice que ya no le gusta compartir esas fotos. ¿Podría compartirnos más sobre su opinión al respecto?

—Resulta que es parte de lo que he venido aprendiendo. Sí tenía la costumbre de poner fotos de antes y después de mi cuerpo; un día me di cuenta de que estaba menospreciando a la persona que estaba en el antes, que era yo misma, y todo lo que aprendí en ese momento. Me he replanteado mucho eso.

“El cuerpo va transformándose. El cambio más importante no es lo que se ve, sino lo que uno aprende, lo que nadie puede ver. A veces menospreciamos la versión anterior de lo que somos ahora.

“Hay que tener cuidado porque algunas personas pueden compararse con el antes (una fotografía de cómo era un cuerpo previamente) y pensar que eso significa algo malo, y eso no está bien. Esto puede crear inseguridades y baja autoestima”.

Para la comunicadora, lo más estimulante de este proceso han sido los testimonios de superación que ha recogido a través de su instagram. Foto: Cortesía

—¿Qué es lo más lindo que le ha dejado la creación del pódcast?

—A veces me escriben para dar las gracias y me dicen que al escuchar el pódcast se han animado a cambiar hábitos de vida, que empezaron a hacer ejercicio o que el pódcast es una compañía, que escuchar el pódcast de fondo los inspira a seguir adelante con sus metas personales.

”Mucha gente se identificó porque no encuentran el apoyo en familias y personas cercanas; entonces, me hace feliz ser esa persona. Yo creí que nadie nunca me iba a escuchar, pero he visto que hay mucha gente que se ha motivado y que, de verdad, hay personas que necesitan que alguien les diga que sí se puede”.

El podcast Conmigo florezco se puede escuchar en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Cada capítulo se emite semanalmente.