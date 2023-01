Marcelo Castro y su cambio radical de vida: de pasar 15 horas en el noticiario a hacer yoga y ejercicio

Desde el 2019, año en que se acogió a su pensión, el periodista Marcelo Castro se olvidó de lo que era almorzar un café con galletas y llegar a casa con la vista enrojecida tras las largas jornadas como periodista televisivo.

Castro, una de las más queridas figuras de la televisión tica, disfruta su jubilación como pocos. “Me habían dicho que cuando mucha gente se jubila se deprime; yo me propuse la meta de que no”, cuenta el periodista, entusiasmado por el 2023 que comienza y por sus nuevas metas.

Sobre sus aspiraciones y nueva vida tras la pandemia, compartió con Viva.

Tras su jubilación, Marcelo Castro goza de las bondades de la naturaleza. Foto: Cortesía

Un giro radical Copiado!

“Me asombro al recordar la vida que llevaba”, dice Castro, al mirar en retrospectiva una carrera de más de cuatro décadas donde pasó por radio y televisión, teniendo su paso más largo por Telenoticias, donde se hizo una de las caras más conocidas del periodismo informativo de la tevé.

Castro recuerda que pasaba extenuantes días laborales que, si bien le fascinaban, se sorprende de cómo su cuerpo resistía el trajín. “Yo soy un obsesionado del periodismo, me encanté y yo tengo esa vena de comunicador para siempre. No me quejo de cómo vivía”, aclara, “pero sí me parece increíble cómo llevaba una vida tan frenética”.

Ahora sus días los pasa en calma y las jornadas laborales de más de 15 horas son solo un recuerdo. Castro se mantiene en movimiento prácticamente todos los días -su rutina predilecta son los ejercicios funcionales- y practica yoga al menos un par de veces por semana, una práctica que conoció en la pandemia y que se sorprende de no haber aplicado antes en su día a día.

Marcelo Castro no puede pensar sus días sin hacer ejercicio. Foto: IG

“Tomo mi tiempo para pensar y sentir mi cuerpo. Una de las metas que debemos plantearnos, sin importar la edad que tengamos, es la salud. Yo me propuse no enfermarme tras salir del canal (Teletica) y lo voy logrando”, asegura.

Castro se considera afortunado porque, a sus 62 años, no sufre ningún padecimiento ni toma pastillas. “Yo era muy sedentario antes por la dinámica del trabajo; ahora me aseguro moverme bastante para seguir así”, agrega.

El ejercicio es maravilloso. Es una gran herramienta para mantenerse positivo y más animado. Ha sido fundamental para que yo esté bien. — Marcelo Castro, comunicador

Siempre activo Copiado!

Aunque sus días frente a la cámara quedaron atrás (y por supuesto, extraña en cierta medida el frenetismo de la televisión), Castro dice que su vena de comunicador sigue intacta.

Actualmente cuenta con un programa en su página de Facebook (aparece tal cual como Marcelo Castro) donde realiza entrevistas a profesionales para exhortar a su audiencia a tener una mejor calidad de vida. El programa se llama El Campo de los Sueños.

El show, que es transmitido en vivo desde esa red social cada jueves, a las 8 p. m., se habla de crecimiento personal y superación en la vida.

“Aunque obviamente no tiene el rating que podría tener en la televisión, es un proyecto que me hace feliz. Elegir con quién hablar a la hora más cómoda es algo que siempre soñé”, asegura.

Marcelo Castro se despidió de 'Telenoticias' hace tres años. En esta foto aparece junto a sus colegas Jorge Martínez e Ignacio Santos. (Rafael Pacheco Granados)

Para este nuevo año, Castro invitará cada semana a nutricionistas y psicólogos para hablar sobre cómo mantener metas de año nuevo, llevar una sana alimentación, encontrar herramientas para mantenerse animado, entre otros temas afines.

Para Castro, es vital mantenerse como un agente del bien dentro del frenetismo en que se vive hoy en día. Además, le fascina participar en foros e invitaciones con estudiantes de periodismo, adultos mayores y toda clase de población que requiera un mensaje de optimismo.

A su criterio, las redes sociales han sido una bendición para mantenerse en contacto con la sociedad y poder transmitir buenas vibras a quienes lo han seguido por años.

“Y es maravilloso porque, a diferencia de la televisión, en Facebook puedo hablar directamente con la gente, compartir. Yo siempre estoy para la gente y quiero llevar un mensaje positivo a todo el que pueda”, finaliza.