“Básicamente en lo que he tratado de enfocarme es en compartir mi día a día y ser muy real en el contenido que comparto. Muchas veces llegan marcas y quieren comprar publicidad, si no me siento identificada no lo voy a hacer, no porque sean malas, sino porque no van con mi mensaje. La magia está en comunicar con lo que uno se siente identificado. Me gusta producir más contenido como el que vemos en el cine, que tiene un proceso de preproducción, encargarme de conseguir cosas, tengo a mi fotógrafa y a mi productor audiovisual. El 98% de mis fotos son con cámara profesional. No me gusta compartir contenido de baja calidad. Me gusta que todo esté bien pensado y cuidado”, detalla Karina, quien usualmente aparece rodeada de flores. Por lo general, ella las lleva y prepara todo para las fotos que luego compartirá.