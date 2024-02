Jana de Oliveira, la tatuadora que pasó de hacer diseños de Disney a gestionar el Pura Tinta Fest

Cuando se piensa en gestión cultural, habitualmente se relaciona el oficio con artes más tradicionales como la música, el teatro, la danza... Pero, a esta altura del siglo XXI, tal concepto se torna voluble.

Que lo diga Jana de Oliveira, quien dedica sus días a un arte que va de trazos y sombras en un lienzo que todos tenemos en común: la piel. Esta tatuadora, de 27 años, cuenta con cerca de 160.000 seguidores en sus distintas cuentas de Instagram, con las que da relieve a la discusión sobre ver el oficio desde un lente profesional.

A sus 27 años, Jana de Oliveira cuenta con una comunidad que la sigue y que le dio pie para animarse a gestionar una convención de tatuaje. (JOHN DURAN)

“Es un trabajo que involucra muchas disciplinas y que ya hoy puede aspirar a tener grandes espacios para discutirlo, analizarlo y vivirlo”, explica en sus propias palabras Jana.

En especial, lo dice porque se avecina el Pura Tinta Fest, convención que ella misma ha gestionado y que verá la luz los días 2 y 3 de marzo en el Centro de Convenciones, en Heredia.

Vida volcada hacia la piel

Antes de empezar a tatuar, Jana de Oliveira dice que es recomendable tener una base artística de fondo como la pintura o la escultura. Foto: Cortesía Mariano Castro

La tica Jana de Oliveira cuenta con más de 150.000 seguidores en las redes sociales, donde comparte su trabajo. (JOHN DURAN)

El viaje artístico de Jana de Oliveira se gestó en la infancia, en un capítulo marcado por los pinceles y la inspiración que emanaba de un pariente en espacial. Su abuelita, quien la cuidaba mientras su madre trabajaba, la introdujo a un mundo de creatividad y expresión artística. En ese espacio de libertad, donde los trazos se convertían en cuentos visuales, Jana descubrió su pasión por el arte.

“Mi abuelita pintaba, entonces iba a la Casa del Artista (escuela que se ubica en Guadalupe) y, como le tocaba cuidarme, me dejaba en una sección especial para niños. Ahí empecé a pintar, hacer arcilla, involucrarme con el arte de lleno”, comparte Jana, rememorando esos primeros pasos.

La semilla del arte se sembró temprano y, a medida que crecía, Jana continuó explorando su vena creativa a través de la pintura y el dibujo durante la adolescencia.

A los 17 años, Jana ingresó al Centro Cultural Costarricense Norteamericano con el objetivo de aprender inglés. Sin embargo, este cambio de entorno también despertó su interés en el tatuaje. Comenzó a elaborar diseños gráficos de sus propias ideas para tatuajes, una habilidad que no pasó desapercibida por sus compañeros de inglés. El interés por sus trazos creció entre sus compañeros y pronto se encontró diseñando tatuajes que le pedían sus amigos de curso.

Es muy saludable ver el tatuaje como arte; darle su lugar, comentarlo e incitar a la gente a que se sume. Muchas personas lo asumen como un estilo de vida, que a la vez les da mucha felicidad”. — Jana de Oliveira, tatuadora

“Una vez hice un diseño de micrófono para un compañero que era cantante; otra vez hice unas caricaturas para otro compañero. Era muy bonito porque me hacían sentir que tenía un talento que, al final del día, me dejaba muy feliz”, recuerda Jana.

Este episodio marcó el inicio de su incursión en el mundo del diseño de tatuajes, pues Jana pasaba internada en la biblioteca del centro cultural buscando diseños de animaciones antiguas de Disney, las cuales marcaron su estilo gráfico: muchos colores y mucha fantasía.

Al encontrar su propio tono de autor, sus mismos amigos la convencieron de crearse una cuenta en Instagram para que más personas conocieran sus capacidades. Cuando se dio cuenta, decenas de personas la comenzaron a seguir. “Yo no lo podía creer, pues yo no conocía a nadie que me catapultara en ese mundo. Solo me senté a hacer lo que yo quería hacer. Me sentí muy afortunada”, rememora.

Una experiencia especial llegó cuando una chica de Estados Unidos solicitó que le comisionara un diseño. La emoción y la confianza resultante llevaron a Jana a pasar días enteros dedicada a eso, quedándose despierta en las noches. “En esas desveladas yo me decía: ¿será que puedo dedicarme a esto que me hace feliz?”, rememora.

Dedicándose de lleno

La evolución artística de Jana de Oliveira no solo marcó su crecimiento como diseñadora de tatuajes, sino que la llevó a un proceso de consolidación única en la escena del tatuaje costarricense. Después de adquirir su propia máquina de tatuar, Jana tomó un paso audaz en su viaje artístico. Apodada cariñosamente como ‘Zoila’, comenzó su travesía como asistente en un estudio de tatuajes en San José, un capítulo inicial lleno de aprendizaje y dedicación.

Como asistente, Jana se sumergió en todas las facetas del estudio. “Me ponían a hacer de todo, desde lavar, limpiar, asear, asistir hasta que poco a poco pude acercarme a la piel”, comparte Jana. Sus maestros, los tatuadores de turno, se convirtieron en sus guías, compartiendo sus conocimientos y revelándole los detalles más íntimos del arte del tatuaje.

Para quienes desean iniciarse en el tatuaje, Jana recomienda seguir sus pasos: entrar como aprendiz en un estudio profesional y aprender a partir de la experiencia ajena. (JOHN DURAN)

Con paciencia y dedicación, Jana absorbió cada lección, cada trazo, y poco a poco comenzó a aplicar sus conocimientos directamente en la piel. La transición de diseñadora gráfica a tatuadora fue natural, y Jana llevó su arte a nuevos horizontes, compartiendo sus creaciones en Instagram no solo como dibujos en papel, sino como manifestaciones vivas en la piel de quienes confiaban en su destreza.

El impacto fue palpable: las redes sociales de Jana se llenaron de vida con sus resultados, y su agenda se llenó rápidamente. El 2023, de hecho, marcó un hito significativo en su carrera cuando, gracias a la efervescencia de su trabajo, fundó su propio estudio de tatuaje llamado Bandida.

“Gracias al estudio he tenido historias de gente que se tatúa algo por un momento especial, por un momento especial. A mí el tatuaje me hizo sentirme bien con mi cuerpo y cada quien tiene su propia relación bonita con lo que hace en su piel”, cuenta.

Hoy, Jana de Oliveira no solo celebra el éxito de su estudio, sino que se emociona ante el horizonte que se avecina con el Pura Tinta Fest, con dos fechas programadas para el primer fin de semana de marzo.

En el evento, Jana espera compartir su pasión y arte con una audiencia que valora la diversidad, la autenticidad y la belleza en todas sus formas. “Es como la cereza del pastel de todo este esfuerzo. Lo importante es que el tatuaje pueda seguir creciendo en Costa Rica y más gente se anime, confiando en su talento”, concluyó.