‘Beyond Sherk’: la exposición que utiliza al ogro para reflexionar sobre nuestra relación con el arte

¿Qué dicen los memes sobre nosotros? A esta altura de la humanidad (y del internet), los chistes gráficos en redes sociales ya no se quedan en simples ‘cascarrillos’, sino que han ampliado su espectro para siempre hacernos reír, pero también reflexionar y pensarnos como sociedad.

El pintor y grabador Andrés Murillo se sumerge en esas posibilidades con la exposición Beyond Sherk, con la que analiza cómo la cultura del internet —especialmente la cultura del meme— ha cambiado la forma en que interactuamos, pensamos y concebimos el arte.

Sin poses y retando convencionalismos, esta muestra estrenará el 9 de marzo en Sendero, barrio Escalante.

'Querido Vincent' es una divertida pieza, en la que Shrek besa al histórico pintor holandés Van Gogh. Foto: Cortesía James Meneses

Una exposición fuera de lo común

Beyond Sherk puede que no sea una muestra a la usanza, pero eso no lo exime de que tenga un mensaje profundo y que sirva para sacudir el status quo de este tipo de eventos.

“Es una exhibición que parodia al personaje animado Shrek, eso como una excusa para acercar al público a un evento que invita a la reflexión ante fenómenos y comportamientos sociales en torno a la imagen, la cultura de masas y el internet”, explica el artista.

Este proyecto es el resultado de más de año y medio de trabajo e investigación por parte de Andrés Murillo, pintor costarricense que se ha fascinado en visualizar los memes como herramientas para su trabajo como artista.

Andrés Murillo lleva más de un año dedicado a planear esta exposición. Acá posa en su taller. Foto: Cortesía James Meneses

La exhibición contará con más de 40 piezas artísticas de una gran variedad de formatos: pintura, escultura, instalación, video-arte, performance, entre otras sorpresas.

Por ejemplo, la muestra tendrá la presencia de la figura que alguna vez perteneció al restaurante Shrek Tico. Se trata de una versión del conocido personaje animado que alcanza dos metros y que fue restaurada para esta ocasión.

“Las obras invitan a la reflexión a través de representaciones de Shrek inspiradas en la vivencia, identidad e iconografía ‘tercermundista, todo esto creado desde el humor, la sátira, la parodia y la crítica social. Se trata de cuestionar la forma en que se promociona y se consume cultura en nuestro país, y proponer mejores estrategias para el acercamiento del arte al público general”, asegura Murillo.

La muestra Beyond Sherk se llevará a cabo del 9 al 24 de marzo en Sendero, espacio ubicado en Barrio Escalante, San José.

El precio de las entradas es de ¢3.800 para visitantes nacionales y latinoamericanos y $12 para personas de otros países.

El evento es exclusivo para personas mayores de 18 años y las entradas se pueden conseguir en la puerta de Sendero.

Sobre el artista

La relación del público con obras de arte se explora en la exposición, como en esta pieza que retrata el frenesí en torno a una irónica pintura del trasero de Shrek. Foto: Cortesía James Meneses

Desde el 2017, Andrés Murillo ha participado en diversas exposiciones colectivas en instituciones como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo de Arte Costarricense y la fundación Teorética.

En el 2020 ganó el Premio Bancarte, certamen realizado por la Asociación Bancaria Costarricense, que tuvo como sede el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica y cuya temática era: “¿Qué hay después del arte contemporáneo?”.

En el 2022, con la obra Rojo sobre rojo, Murillo ganó el Premio Salón Nacional del Museo de Arte Costarricense en la categoría “otros medios”.

Su última exposición individual, titulada Dios es testigo que soy tonto, se realizó en abril del 2023 en la galería De Cerca, espacio independiente en San José.