‘Hogwarts Legacy’: el mundo de Harry Potter llega alabado como videojuego pero con boicot a sus espaldas

Todo empezó con aquel meme de Hagrid en el videojuego de Harry Potter y la piedra filosofal, el cual fue lanzado en el ya lejano 2001 para las consolas Game Boy Color, PlayStation 1 y PC.

El guardabosques de Hogwarts aparecía mal dibujado ante las carencias gráficas de los videojuegos de aquel entonces. Aún así, ese título se recuerda como el título precursor de los juegos de la franquicia del joven mago, la cual tuvo cinco adaptaciones más para PlayStation y otro par de títulos bajo la cobija de LEGO.

Aunque muchos conservamos bellas memorias jugando a ser magos en una consola, siempre existió el deseo generacional de tener un mundo abierto de aventuras, donde ya no seríamos Harry ni ningún otro personaje de la saga, sino nosotros mismos.

Desde el 2019 se anunció Hogwarts Legacy, el juego que prometió cumplir esa promesa y sueño. El juego tiene un lanzamiento escalonado: el viernes 10 de febrero se lanzó para PlayStation5, Xbox Series X|S y PC. Posteriormente, saldrá para PlayStation4 y Xbox One el 4 de abril y, para Nintendo Switch, el 25 de julio.

Las críticas suelen ser constantes: se trata de un juegazo. El problema parece devenir del halo que arrastra sobre la creadora de este universo: J. K. Rowling.

Uno puede decantarse por ser un mago bueno o virar hacia las artes oscuras. Foto: WB Games

Grandes primeras impresiones Copiado!

En Hogwarts Legacy, los jugadores experimentan la vida como estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en el siglo XIX, embarcándose en una peligrosa aventura para descubrir la verdad oculta del mundo mágico.

Naturalmente, hay una historia principal que descubrir, pero el juego promete un mundo de exploración donde se podrá conocer de cerca cada pasillo de la escuela, al igual que ubicaciones como Forbidden Forest, Diagon Alley y Hogsmeade.

Eso sí, depende de la casa en que uno sea asignado, que podrá conocer más o menos lugares del mundo. Por ejemplo, se sabe que para visitar Azkabán, la legendaria cárcel de magos, la misión solo se activa si perteneces a la casa Hufflepuff.

La fascinación por el juego es evidente. Quien firma estas líneas, al ser un potterhead de cepa, atestiguó la fiebre que se provocó en grupos de Facebook y Discord a raíz del lanzamiento del juego, con mensajes de jugadores de todas partes del mundo llorando por poder lanzar los hechizos que siempre soñaron tener en sus manos.

Pero si la aclamación anónima no es suficiente, portales de crítica como Metacritic reflejan el buen sabor que ha dejado el título.

El juego tiene ya una nota media de 86, lo que lo convierte en el tercer juego mejor puntuado del año por la prensa, prácticamente empatado con los dos que están por encima, Dead Space Remake (88) y Hi-Fi: Rush (88). Dependiendo de las calificaciones faltantes del resto de prensa especializada, podría ser el juego mejor valorado en lo que llevamos del año.

En Metacritic también hay un espacio para la puntuación de usuarios, la cual está en 91%.

El portal Gaming Age es contundente con sus alabanzas al juego. “Si alguna vez deseaste poder recibir esa carta de aceptación de Hogwarts, o incluso si quieres un divertido juego de fantasía en el que puedas sumergirte durante horas y horas y horas, esto es lo que siempre has soñado. Es difícil imaginar otro juego superando este en 2023″, se lee en la reseña de la revista.

Aún así, no todo es oro. Desde su anuncio, Warner Bros. había dicho que la firma del juego corría por su cuenta y que J. K Rowling no tenía nada que ver en el asunto. Ella no participaba en la historia ni en nada similar.

Todos los artilugios y hechizos que conocemos gracias a la saga original estarán en el videojuego. Foto: WB Games

Tal aclaración no parece ser suficiente para muchos. Debido a las constantes expresiones de Rowling, que le han valido ser acusada de transfóbica, buena parte del público, tanto gamer como de la saga, ha querido darle la espalda al juego ya que, por derechos de autor, todo lo que se lance de Harry Potter acumulará regalías y dinero para la autora. Así será para siempre, a menos que venda o renuncie a esos derechos.

Por tanto, existe un movimiento en línea que busca boicotear Hogwarts Legacy, no solo como consumidores que se niegan a comprarlo, sino también medios de comunicación como ResetEra que se negaron a publicar cualquier nota relacionada al juego para tratar de “invisibilizarlo”.

El boicot ha sido real. Ejemplo es lo sucedido con el canal de Twitch Girlfriend Reviews, que este 9 de enero emitió su primer transmisión de Hogwarts Legacy tras conseguir un código para jugar antes del lanzamiento.

Matt y Shelby, la pareja que administra el canal, acabó en llanto ante los comentarios que criticaban que haya jugado Hogwarts Legacy. Se desató incluso un movimiento para “cancelarlos” a ellos, así como a cualquier otra cuenta que decida jugar el título.

Warner Bros., junto con la desarrolladora Avalanche, han tratado de esclarecer y recordar que Rowling no estuvo involucrada con el desarrollo, pero no pareciera ser suficiente para más de un internauta.