Chef Sophia comparte las dificultades cotidianas de ser madre

La conocida chef Sophia Rodríguez, presentadora del programa Qué buena tarde, compartió en su cuenta de Instagram las dificultades cotidianas que enfrenta a causa de la maternidad.

Rodríguez se encuentra en su periodo de licencia, pero sigue compartiendo su día a día con sus seguidores. La chef dio a luz a su hermosa bebé Juliana el 1.º de agosto.

“Todo se sumó con diferentes dolores físicos que experimenté, pero la parte emocional es la más difícil. Ella solo quería estar pegada a mis pechos y uno siente que ya no puede más (...) Confieso que lloré junto a ella, porque ya no sabía qué hacer para satisfacerla; además, me sentí muy culpable por no poder proporcionarle suficiente”, confesó la chef en sus historias.

La chef Sophia compartió en sus historias las dificultades que enfrenta en su primer mes de maternidad

La presentadora de televisión quiso compartir lo difícil que se han tornado los días desde el sábado 19 de agosto. “Desde el sábado veníamos teniendo días difíciles. Juli comenzó con su primer brote de crecimiento, nos tocó enfrentarlo sin saber nada de esto”.

En sus Stories de Instagram, Sophia expresó: “¡Qué cosa tan dura es esto!”, detallando que el proceso de lactancia es un reto arduo que requiere una impresionante persistencia por parte de las madres en esta etapa.

“Ayer (refiriéndose al martes), no me soltó desde la 1:30 p. m. hasta las 9 p. m. Ella solo quería comer y comer, estar en brazos, y si la soltaba unos minutos lloraba y lloraba. Dormía poco y con un sueño muy ligero”, relató.

Rodríguez mostró la compleja faceta de la maternidad para brindar contexto ante su felicidad en la sesión de fotos de recién nacida de la pequeña Juli. En algún momento, Rodríguez consideró cancelar la sesión debido a lo que ocurría con Juliana.

“Hoy (miércoles) tuvimos una sesión de fotos con ella, y ayer, en medio de la frustración, solo podía pensar que era la peor fecha para haber agendado las fotos, porque sería imposible que hoy se mantuviera tranquila y yo jamás lograría disimular el estrés. “, continuó.

Durante la sesión, Juliana estuvo tranquila y posó sin problemas, lo que hace suponer que las fotos resultarán del agrado de Rodríguez y sus seguidores.

“Juli se portó de maravilla. ¡Disfrutamos tanto de este día! (...) ¿Se imaginan que me hubiera perdido esta belleza y más?”, resaltó la influencer.

Sophia suele mantener una conexión cercana con sus seguidores, por lo que comparte los momentos importantes de su vida.

Durante su embarazo, la presentadora reveló el sexo de su bebé a sus seguidores y también concedió entrevistas en las que dio a conocer que se iba a realizarse cesárea para el momento del parto, por recomendación médica.

