Britney Spears emociona al mundo con el anuncio de su libro de memorias ‘La mujer en mí'

La cantante Britney Spears anunció este martes el lanzamiento de su libro de memorias titulado The Woman in Me (La mujer en mí), el cual estará disponible a partir del 24 de octubre. En esta obra, promete compartir una historia valiente y conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

