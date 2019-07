“Hay un tema muy grande de desinformación. Como sociedad tenemos muchos puntos de vista encontrados y no sabemos si realmente el país está enterado de lo que está sucediendo. No sabemos si la gente o las personas entienden qué es lo que pasa en la Asamblea Legislativa, qué es lo que pasa en el Ministerio de Educación, en las escuelas…, porque salimos a la calle y vemos a personas en huelga o protestando pero no tienen bases, no tienen información, no saben realmente por qué están protestando”, comentó Mónica Zamora, quien halló en esas coyunturas una necesidad de que la sociedad costarricense avance en procura del respeto a los derechos de todas las personas.