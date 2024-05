Anne Hathaway vuelve en una aventura romántica inesperada en ‘La idea de ti’

En el universo cinematográfico de las comedias románticas hemos presenciado una amplia variedad de historias y temáticas, pero sorprende que una premisa como esta no se haya explorado con anterioridad. Las relaciones entre mujeres maduras y hombres jóvenes, desde el emblemático filme “El graduado” (1967), protagonizado por Dustin Hoffman y Anne Bancroft, suelen generar incomodidad en ciertos sectores de la audiencia.

Esta semana debutó en la plataforma de streaming de Amazon Prime la película La idea de ti, protagonizada por Anne Hathaway (El diablo viste a la moda, Los miserables) y Nicholas Galitzine, actor y cantante británico conocido por su papel en Cenicienta.

La trama gira en torno a Soléne, una madre soltera en sus cuarenta, que inicia una relación amorosa con Hayes Campbell, de 24 años y vocalista de la popular boy band August Moon, a quien conoce en el Festival de Música de Coachella mientras acompaña a su hija adolescente al evento. Se especuló que el personaje de Hayes está inspirado en el cantante británico y exintegrante de One Direction, Harry Styles, conocido por sus romances con mujeres mayores.

Dirigida por Michael Showalter y presentada oficialmente en el Festival South by Southwest en Austin, Texas, el 16 de marzo, la película se basa en la novela homónima de Robinne Lee, que fue un éxito editorial en 2017.

Anne Hathaway, quien también es productora del film, expresó a Europa Press su gratitud por la oportunidad de producir sus propios proyectos y de colaborar con un equipo con el que trabajó durante muchos años. El elenco de la película incluye a Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White y Dakota Adan.

El actor británico Nicholas Galitzine, conocido por su papel en la versión de 'Cenicienta', interpreta a Hayes Campbell, el interés amoroso de Anne Hathaway en la película.

Conversamos con Anne Hathaway:

- Como mujer adulta siento que esta era la película que faltaba. Una película que habla de una mujer madura y la dificultad para encontrar el amor. ¿Por qué decidió que ese era el momento en el que había que contar la historia?

Bueno, no lo sé. No sé si es que yo decidí que este era el momento o que fue justo el momento que me encontró. Como actriz pasas por periodos de tiempo en los que tienes que audicionar para las partes. Otras veces te dicen que te quieren sin que siquiera audiciones, pero eres como la novena opción en la lista. Y entonces dices, Dios mío, no sé si alguna vez tendré la oportunidad de hacer este rol.

“Y a veces tienes más suerte, eres la tercera opción de la lista, pero la segunda opción dice que sí y eso te deja afuera automáticamente. Y para mí esto fluyó de manera asombrosa. Fue algo maravilloso para mí. Fue realmente significativo, porque Gabrielle Union y Cathy Schulman, productoras de la película, decidieron que el rol era definitivamente para mí. Que no había dudas. Y además me pidieron que me uniera como productora. Así que pude participar desde el principio”.

LEA MÁS: Anne Hathaway: ‘Llevo más de cinco años sobria’

- ¿Qué significó esto para usted?

Significó mucho para mí porque, he estado actuando durante la mayor parte de mi vida y realmente no tengo muchos ejemplos como este... no tengo tantos ejemplos de que algo haya funcionado tan bien. Entonces, yo tenía la edad adecuada para el personaje. Y además tengo mucha suerte porque mi primera película fue una película llamada The Princess Diaries (Diarios de una princesa), y aprendí de Garry Marshall, que es un maestro en este tipo de películas.

“Y luego comencé a trabajar con Nancy Meyers, y trabajé con David Frankel, y trabajé con tantos directores maravillosos. De esa manera pude saber qué excelente director teníamos en Michael Showalter. Y siento que culturalmente estamos listos para decir estas cosas. Estamos listos para tener estas conversaciones. Estamos listos para no descartarlo en un momento o asumir que lo sabemos todo. Y creo que estamos listos para descubrir lo que hay ahí fuera, desde un lugar de valor en lugar de un lugar de disminución”.

- ¿Qué hubiera pensado de Soléne hace 25 años? ¿Y qué piensa de ella ahora?

“Hubiera pensado que era maravillosa y que era exactamente lo que yo hubiera esperado ser, así tal cual. Simplemente hubiera creído que una mujer así existía o tenía que existir. Y habría pensado que era realmente genial y sorprendente lo enamorada que está del arte. Y luego que hubiera construido una vida arraigada en la pasión. Y definitivamente hubiera querido que ella encontrara el amor. Y es lo mismo que pienso hoy”.

- ¿Y sobre el tema de la diferencia de edad entre ella y su novio?

Creo que porque comencé a actuar cuando era muy joven, veo las cosas de una manera particular. Por ejemplo, Garry Marshall creo que tenía 60 años cuando trabajamos juntos. Y se convirtió en alguien muy querido, un amigo maravilloso y una luz guía en mi vida. Entonces creo que siempre he tenido amistades con personas de todas las edades.

“Por eso no me sorprende cuando la gente se conecta, independientemente del año en el que hayan nacido. Así que no me sorprendería que personas de diferentes edades se conecten desde allí. Nada de eso realmente me sorprende, porque siempre pienso que esa es la parte que no podemos controlar cuando nacemos. Pero lo que hacemos con nuestra vida es la parte que realmente importa”.

Anne Hathaway no solo protagoniza la película, sino que también ejerce como productora del film.

- En la película se hace mucho énfasis en cómo la gente juzga a las mujeres. ¿Cree que alguna vez seremos totalmente respetadas como mujeres? ¿Cree que algún día tendremos las mismas posibilidades y oportunidades que los hombres?

“Sí. Creo que el momento va a llegar. Es muy frustrante que aún no sea así, pero sí veo cosas que suceden y me encantan. Me encanta, por ejemplo, que ya no estemos aisladas o separadas. Creo que entendemos que hay muchas similitudes entre nosotras, respetando al mismo tiempo el hecho de que las mujeres no son un monolito. Hay muchas similitudes con nuestras experiencias. Hay muchas similitudes en la forma en que nos tratan y maltratan. Y siento este entrelazamiento de brazos muy poderoso. Pueden hacer retroceder a una, pero no pueden hacernos retroceder a todas. Y entonces siento que estoy unida a mis hermanas en todo el mundo y que estamos dando pasos hacia adelante juntas. Y es lento, pero está sucediendo”.

- A pesar de ser una comedia romántica, la historia tiene una base desgarradora...

“Yo también lo siento así, también siento que es desgarradora. Aún me cuesta entender, ¿por qué no nos alegramos el uno por el otro? Es decir, cuando alguien tiene la suerte de descubrir el amor en esta existencia loca, que a veces puede ser muy dolorosa, ¿por qué no podemos alegrarnos y ya? Deberías alegrarte por quien encuentra a alguien con quien pasar un buen rato”.

- ¿Alguna vez ha dejado de hacer algo por el qué dirán? ¿Alguna vez ha rechazado un papel, una relación, una amistad por lo que la gente podría decir?

Nunca. Es decir, seré clara: hay muchos grises y hay muchos matices, pero en su mayor parte y en términos generales creo que no puedo pensar en un momento en el que lo haya hecho.

