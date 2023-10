Andrea Ochoa, la trailera viral de TikTok que acondicionó su camión para viajar con su bebé

La trailera hondureña Andrea Ochoa ahora realiza más paradas de las usuales en su ruta. Tiempo atrás, cuando empezó a contar cómo eran sus travesías manejando un camión de carga, mostraba lo natural que era detenerse para comer algo en alguna gasolinera, cambiarse de ropa y refrescarse. SIn embargo, desde hace cinco meses, su rutina es diferente, pues debe atender a Dareck, su bebé de cinco meses, que viaja con ella.

Andrea Ochoa, una trailera hondureña, se ha hecho viral en redes sociales por trabajar en su camión acompañada por su bebé de cinco meses, a quien ha asegurado lleva con todas las medidas de seguridad. Foto: Capturas de pantalla

La popular tiktoker había mostrado cómo era trabajar embarazada y ahora enseña su cotidianidad junto a su pequeño.

Andrea ha aclarado que su niño viaja con todas las medidas para proteger su integridad, que el seguro del camión lo cubre y que en la cabina, único lugar con asientos, ella le acondicionó una sillita.

“Les voy a aclarar, antes de que empiecen a decirme, que si es legal andar a un bebé de cualquier edad, usted puede andarlo en su camión siempre que esté en una silla”, detalló mientras mostraba cómo se colocaba un dispositivo para cargar al niño cuando se baja del tráiler.

La madre continuó con su relato narrando por qué es posible viajar con la criatura. “Llamé al seguro, hablé con policías y me dijeron que está bien, pues los camiones no tienen bolsas de aire enfrente, entonces el bebé puede ir en la silla del frente, eso sí, muy bien amarrado, pues es la única silla que tiene el camión. Si un vehículo tiene bolsa de aire, un bebé no puede ir adelante por esa razón”, aseguró.

La trailera Andrea Ochoa posa junto a su bebé, de quien no se separa mientras trabaja. Foto: Captura de pantalla

Ochoa mostró que carga a su niño con una cangurera o porteo cuando se baja a echar gasolina. De esa manera, dice, el pequeño se siente a gusto mientras dan paseos y pueden verse cara a cara.

“Así me bajo del camión y me agarro superbién. Si antes lo hacía bien, ahora me agarro el doble para no resbalarme”, contó mientras desciende del tráiler sujetándose con sus dos manos las agarraderas.

En su tiempo libre se dedica a lo que sea que el niño necesite, narró. Eso sí, aclaró que se detiene cada vez que él requiere “tomarse su pepito”, como llama al chupón.

“Le doy su lechita y mientras platico con él y lo consiento. Trato de que él esté bien. Los bebés se la pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, entonces mi bebé solamente me llora por pepito o por pañal”, contó.

En la parte trasera de la cabina, la joven mamá tiene acondicionado con una pequeña cama y diferentes implementos que facilitan su viaje.

El día a día de la trailera hondureña que viaja con su bebé

En otro video, en el que relata su experiencia como mamá y camionera, Andrea se mostró en una parada de camiones a la que llegó para lavar los biberones de su hijo, a quien cubre con una frazada para resguardarlo del sol.

En la grabación, la trailera pidió disculpas por su cabello “despeinado”, justificando que “es muy pesado ser mamá y manejar un camión”.

Desde que tiene tres meses, Dareck acompaña a su mamá Andrea Ochoa en su camión de carga. Foto: Instagram Andrea Ochoa

Después, Andrea sacó un momento para disfrutar de una hamburguesa, contando que ese día no le había dado tiempo para traer comida desde su casa, realidad que muchas veces experimentan las madres que trabajan fuera del hogar.

“Es la primera vez que estoy tratando todo esto y después me acomodaré con todo”, dijo al salir de la tienda de conveniencia en la parada de camiones.

Al dirigirse al camión, pues tenía que entregar una carga, Andrea Ochoa mostró la máquina que utiliza para esterilizar y secar los chupones. Mientras descargan el tráiler, la mamá aprovecha para que el niño haga una siesta en la cama, cuando es hora de partir, el pequeño vuelve a su silla en la que viaja acostado.

En las paradas y mientras el bebé descansa, Andrea aprovecha para maquillarse y peinarse con ondas gracias a la plancha que lleva dentro de su vehículo. En esta ocasión se arregló así porque tenía una entrevista.

Poco después, mostró que Dareck también estaba listo. “No solo la mamá, sino también el bebé. Aquí estamos hermosos los dos, juntitos y arregladitos”.

Los videos en los que la madre trailera muestra su trabajo junto a su bebé, suman hasta 4,5 millones de reproducciones y recogen miles de comentarios en los que la felicitan y la llenan de elogios. Otros le dicen que siempre oran por ella y el pequeño.

“Soy mamá antes que cualquier cosa”, aseguró Andrea, quien posteriormente continuó con su ruta.