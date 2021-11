Conozca a Milena González, la trailera tica que es seguida por millones en TikTok

Uno de los challenge (retos) virales de TikTok es hacer una coreografía mientras se va por el pasillo de un supermercado y el carrito de compras anda solo. Milena González González, una costarricense bastante viral en esa red social, hizo el mismo desafío pero con unas inmensas variaciones: ella avanza haciendo el baile y detrás de ella lentamente se desplaza su tráiler. Sí, su trailer.

Antes de continuar, la protagonista del video asegura que el vehículo lo va manejando alguien más y que lo realizado no fue riesgoso para ella.

Aclaro el punto, Milena González es una de las costarricenses con más seguidores en TikTok: tiene 2 millones. Y ese video, en el que baila mientras su tráiler avanza detrás, suma más de 17 millones de reproducciones, una cifra generosa que evidencia el alcance masivo y viral de esta mujer.

González, vecina de Guápiles, se ha convertido en una sensación de redes sociales por las fotografías, y sobre todo, por los videos que comparte en los que se le ve manejando su tráiler. Un inmenso camión que ella, con su 1.54 cm, ha aprendido a dominar y que ha conducido hasta con 34 toneladas de carga.

. Milena González es toda una sensación de las redes sociales. A las personas les gusta verla conducir su tráiler. Foto: Milena González para LN

Ser una mujer trailera significa orgullo y satisfacción para esta mamá de cinco hijos (de entre 9 y 16 años), quien siempre se ha esforzado por cumplir con todas sus ambiciones, aunque al inicio parezcan complicadas de realizarse. Cuenta que fue retador aprender a manejar un tráiler, pero que su determinación siempre ha sido mayor.

“Todo empezó porque yo trabajaba en una empresa de cabezales, en la parte administrativa. Así empecé a relacionarme con los camiones. Siempre decía que algún día andaría en la carretera. Yo quería resaltar, bajarme de un camión y que vieran que soy una mujer. Empecé a practicar en la calle. Hasta con el camión cargado. Así empecé a practicar. Subí el Zurquí con el camión cargado”, cuenta la mujer, de 34 años, quien empezó como trailera hace dos años.

Milena González no solamente consiguió su meta de ser conductora de tráiler, sino que fundó su empresa en la que ofrece transporte y los servicios de otros camioneros.

“Me enamoré de los trailers y sentí que estaba capacitada para esto. Adquirí mi propio camión. No quería tener jefes, entonces empecé con mi empresa”, dice.

La vida en el tráiler

Milena González siempre tuvo entusiasmo al subirse al tráiler, el miedo nunca se asomó, pero sí la precaución. Sabe que en sus manos siempre hay una inmensa responsabilidad.

“Manejar tráiler es muy diferente. Ya interactuar y estar sobre carretera es de mucho cuidado, puesto que hay cosas inesperadas como encontrarse con una fila, tener que bajar los cambios o hacer una cuesta. No es lo mismo practicar por ratitos a ya estar en la calle. Frenarlo es todo un tema. Yo nunca he tenido accidentes”, cuenta.

. Milena González posa feliz y orgullosa junto a su tráiler, vehículo de grandes magnitudes que además de ser su herramienta de trabajo ha sido protagonista en los videos tan gustados de las redes sociales. Foto: Milena González para LN

Ella se ha convertido en creadora de contenido para algunas marcas relacionadas con repuestos de vehículos y aspira a ser influenciadora de otros productos y servicios. Siempre se muestra conduciendo, posa en su tráiler y toda su dinámica con el camión ha despertado el interés de costarricenses y de sus seguidores de todo el mundo.

“He recibido mensajes positivos, muchas personas me dicen que me admiran. Me bendicen y aunque suene extraño a veces se me acercan y me piden fotos. Eso es muy bonito. Me llegan muchos comentarios positivos”, comenta.

Sin embargo, al ser una mujer que rompe estigmas, también se ha topado con quienes están en desacuerdo con que una mujer conduzca tráiler. A la vez, le critican su forma de vestir y que sea una persona tan preocupada por su apariencia.

“Me ha tocado lidiar con el machismo... hasta de parte de mujeres. Me critican por mi forma de vestir. He visto comentarios feos porque creen que yo lo que quiero es exhibirme y eso no es así. No aprendí a manejar un camión para exhibirme”, comentó Milena.

“Alguien no va a aprender algo tan complicado, que además requiere paciencia y responsabilidad solo por exhibirse. Por otro lado, hay hombres que se cuestionan que qué hago montada ahí. Que yo tengo que estar lavando platos. Que a quién se le ocurrió darle un camión a una mujer, que por eso ocurren accidentes”, agrega.

A veces tantos señalamientos resultan molestos, pero ella no se enfoca en lo negativo. Los sentimientos positivos son cada vez más, sobre todo cuando al publicar un video de la labor que tanto la apasiona páginas de otros países lo comparten, teniendo así aún más alcance.

“Cuando las páginas de camiones de Centroamérica, Colombia, República Dominicana o Estados Unidos me publican me siento tan orgullosa. Aún me cuesta creer que reconocen mi labor a nivel nacional e internacional. No me considero una persona famosa, esa palabra es muy grande: creo que soy humilde, lo veo como que es un reconocimiento a mi labor. Reconocen a una mujer quitándose los miedos y que es segura de sí misma”, expresa Milena con evidente satisfacción.

Otra de las pasiones de Milena González es el gimnasio. Para ella es prioridad cuidarse integralmente. Su cabello largo y rubio siempre luce arreglado. Para ella lucir bien y manejar un gran camión va de la mano... y es que, ¿por qué no?

“Lo hago no para llamar la atención como han dicho, sino por mí misma. Me siento muy bien. A las personas les causa más curiosidad que una mujer que maneje camión sea así de femenina. Es parte de los estereotipos. Agarro lo positivo. Me cuido. Trato de lucir bien para mí misma”, afirma.

. Milena González se complace al lavar y pulir su camión, vehículo de gran tamaño al que tiene sus técnicas para subirse o bajarse. Foto: Milena González para LN

La fiebre de TikTok

El paso de Milena por las redes sociales ha revolucionado su vida. Empezó a usar TikTok el año anterior, en tiempos de pandemia. Subió un video con su trailer y se convirtió en una sensación… al punto de tener cientos de miles de seguidores. También tiene presencia en Facebook e Instagram.

“Conforme veía que iba teniendo éxito, por así decirlo, iba haciendo más videos y llegó a ser increíble”, confía.

¿Cómo se siente al ser tan viral y reconocida?

(Risas). Me siento orgullosa de mí misma. Es muy bonito llegar a lugares y que las personas me reciban simpáticamente.

¿Qué tal le va con el reconocimiento, le genera estrés tener tantos ojos encima?

No me genera estrés, lo que pasa es que a veces se molestan porque no contesto mensajes o comentarios: son demasiados. Soy mamá, trabajo, manejo el camión, voy al gimnasio, sinceramente no tengo tiempo. Quisiera solo dedicarme a eso, pero es imposible porque tengo obligaciones.

Como mujer, empresaria, madre y una persona acostumbrada a alcanzar lo que se propone, ¿qué mensaje puede compartir con sus congéneres?

En medio del machismo que existe, hay muchas mujeres que no se atreven a hacer lo que ellas quieren o no tienen quién las enseñe por el mismo machismo; a ellas les digo que todo se puede, todo está en la mente. Lo que uno se proponga lo puede lograr. Agarradas de la mano de Dios todo es posible.